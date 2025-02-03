Δύο προτάσεις για τις αμυντικές δαπάνες της Ε.Ε. καταθέτει ο Κυρ. Μητσοτάκης

Της Δώρας Αντωνίου

Στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την άμυνα, που πραγματοποιείται σήμερα στις Βρυξέλλες, θα λάβει μέρος ο πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης προσέρχεται στη συζήτηση με πρόταση δύο σημείων:

1) Τη δημιουργία ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου ύψους 100 δισ. ευρώ, που θα μπορεί να χρηματοδοτήσει τις απαιτήσεις της συλλογικής ευρωπαϊκής ασφάλειας πέρα από τους εθνικούς προϋπολογισμούς, στα πρότυπα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και

2) αυξημένη ευελιξία στους δημοσιονομικούς κανόνες ώστε να δοθεί δημοσιονομικός χώρος στα κράτη-μέλη για τις επενδύσεις στην άμυνα: η εξαίρεση δηλαδή των επενδύσεων στην άμυνα από τους δημοσιονομικούς στόχους- να γίνεται εκ των προτέρων και όχι εκ των υστέρων (όπως ισχύει με το τρέχον δημοσιονομικό πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο οι δαπάνες για αμυντικές επενδύσεις μπορούν να εξαιρούνται όταν εκκινεί η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος έναντι μιας χώρας). Όπως επισημαίνουν πηγές του Μεγάρου Μαξίμου, κάτι τέτοιο θα αύξανε τον δημοσιονομικό χώρο στα κράτη-μέλη που επιθυμούν να επενδύσουν στην άμυνα, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική τους αξιοπιστία.

Η συζήτηση για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας ενόψει των προτάσεων που αναμένεται να καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα μέσα Μαρτίου, πραγματοποιείται σε ένα νέο τοπίο, όπου η μεγαλύτερη πρόκληση για την Ευρώπη είναι να αναζητήσει ενιαία στάση και τρόπους εποικοδομητικής συνεργασίας με τη νέα αμερικανική διοίκηση, ενώ με αφορμή τις δηλώσεις του Donald Trump, έχει ανοίξει η συζήτηση για την αύξηση των αμυντικών δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Στο γεύμα του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα συζητηθεί η συνεργασία Ε.Ε.- ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μark Rutte, ενώ στο δείπνο των 27 θα συμμετάσχει ο Βρετανός Πρωθυπουργός Sir Keir Starmer – καθώς συζητούνται οι σχέσεις Ε.Ε.-Ηνωμένου Βασιλείου στην ασφάλεια και την άμυνα.

Υπενθυμίζεται ότι η χώρα μας δαπανά ποσοστό μεγαλύτερο του 3% για αμυντικές δαπάνες, ενώ ο κ. Μητσοτάκης έχει εδώ και καιρό πρωτοστατήσει στη συζήτηση για τη στρατηγική αυτονομία της Ε.Ε. και την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας και της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Επιπλέον, τον περασμένο Μάιο, από κοινού με τον Πρωθυπουργό της Πολωνίας Donald Tusk, με επιστολή προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, είχε προτείνει την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας με ένα εγχείρημα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, μια ευρωπαϊκή αντιαεροπορική ασπίδα που θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί με κοινοτικούς πόρους. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν επίσης ανάμεσα στους 19 ηγέτες της Ε.Ε που – με πρωτοβουλία της Φινλανδίας- υπέγραψαν την επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για αύξηση της χρηματοδότησης για την ευρωπαϊκή άμυνα.

