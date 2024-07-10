Έμμεση παραδοχή του υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ ότι η χώρα του αντιμετωπίζεται με καχυποψία λόγω της σχέσης με τον Βλαντίμιρ Πούτιν ή χώρες όπως το Ιράν.



«Δεν δέχομαι να θεωρείται αναξιόπιστη χώρα μέσα στο ΝΑΤΟ» είπε στο Politico ο Γιασάρ Γκιουλέρ.

πάρχουν μέσα στη Συμμαχία, και είναι λογικό να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και θέσεις, και δεν μπορεί να υπάρχει η προσδοκία όλοι να συμφωνούν σε όλα» είπε. Βεβαίως, αυτό αφορά και τη σχέση με τη Ρωσία με τις δύο χώρες να διατηρούν στενές αμυντικές σχέσεις και να έχουν υπογράψει ενεργειακή συμφωνία.Για την ενιαία ευρωπαϊκή άμυνα, ο Γκιουλέρ εκφράζει , ισχυριζόμενος ότι αυτό θα προκαλέσει ζημιά στην ενότητα του ΝΑΤΟ. Επιμένει ότι παρά τις επιμέρους ανησυχίες, η ευρωπαϊκή άμυνα πρέπει να εξαρτάταιδεδομένου ότι η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ.

