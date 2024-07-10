Λογαριασμός
Γκιουλέρ: Να μην μας θεωρούν αναξιόπιστους εταίρους στο ΝΑΤΟ – «Όχι» στην ευρωπαϊκή άμυνα

«Δεν δέχομαι να θεωρείται αναξιόπιστη χώρα μέσα στο ΝΑΤΟ» είπε στο Politico ο Γιασάρ Γκιουλέρ

Έμμεση παραδοχή του υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ ότι η χώρα του αντιμετωπίζεται με καχυποψία λόγω της σχέσης με τον Βλαντίμιρ Πούτιν ή χώρες όπως το Ιράν. 

«Δεν δέχομαι να θεωρείται αναξιόπιστη χώρα μέσα στο ΝΑΤΟ» είπε στο Politico ο Γιασάρ Γκιουλέρ.  



«Τριάντα δύο χώρες υπάρχουν μέσα στη Συμμαχία, και είναι λογικό να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και θέσεις, και δεν μπορεί να υπάρχει η προσδοκία όλοι να συμφωνούν σε όλα» είπε. Βεβαίως, αυτό αφορά και τη σχέση με τη Ρωσία με τις δύο χώρες να διατηρούν στενές αμυντικές σχέσεις και να έχουν υπογράψει ενεργειακή συμφωνία. 

Για την ενιαία ευρωπαϊκή άμυνα, ο Γκιουλέρ εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεση της Τουρκίας, ισχυριζόμενος ότι αυτό θα προκαλέσει ζημιά στην ενότητα του ΝΑΤΟ. Επιμένει ότι παρά τις επιμέρους ανησυχίες, η ευρωπαϊκή άμυνα πρέπει να εξαρτάται μόνο από το ΝΑΤΟ, δεδομένου ότι η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. 
 
