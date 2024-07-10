Η Ουγγαρία θεωρεί ότι η πιθανή επιστροφή του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο θα ήταν μια «ευκαιρία για ειρήνη» στην Ουκρανία, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο σήμερα, την ώρα που οι περισσότεροι εταίροι της χώρας του στο ΝΑΤΟ ελπίζουν ότι η σύνοδος κορυφής των Συμμάχων στην Ουάσινγκτον θα στείλει ένα σθεναρό μήνυμα υποστήριξης στο Κίεβο.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πρακτορείο Reuters ο Σιγιάρτο είπε ότι στόχος της Ουγγαρίας, με το πρόσφατο ταξίδι του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν στη Μόσχα, ήταν να τερματίσει τον πόλεμο, μέσω ειρηνευτικών συνομιλιών στις οποίες θα μετείχαν τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία.

«Πιστεύω ότι μόνο μια πολύ ισχυρή εξωτερική επίδραση θα μπορούσε να τις κάνει να διαπραγματευτούν. Ποιος θα έχει την ευκαιρία για αυτό την επόμενη περίοδο; Μόνο ο πρόεδρος Τραμπ, εφόσον εκλεγεί», σχολίασε. Υποστήριξε επίσης ότι οι πρόσφατες συναντήσεις του Όρμπαν με τους προέδρους της Ρωσίας και της Ουκρανίας Βλαντίμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατέδειξαν τη μεγάλη απόσταση που τους χωρίζει ενώ άλλοι Δυτικοί ηγέτες είναι απρόθυμοι ή ανίκανοι να τους φέρουν πιο κοντά.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα τερμάτιζε γρήγορα τον πόλεμο, αλλά δεν έχει παρουσιάσει κάποιο λεπτομερές σχέδιο για αυτό. Τον περασμένο μήνα το Reuters ανέφερε ότι σύμβουλοι του πρώην προέδρου του παρουσίασαν ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, με βάση το οποίο θα έθετε ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε μελλοντική βοήθεια προς το Κίεβο τη συμμετοχή της Ουκρανίας σε ειρηνευτικές συνομιλίες.

«Βλέπουμε μια ευκαιρία για ειρήνη αν κερδίσει ο πρόεδρος Τραμπ. Βλέπουμε μια ευκαιρία για καλές ουγγροαμερικανικές σχέσεις, αν κερδίσει ο πρόεδρος Τραμπ», είπε.

Ο Σιγιάρτο είπε επίσης ότι η Ουγγαρία δεν θεωρεί τη Ρωσία απειλή για το ΝΑΤΟ ή τα μέλη της ΕΕ και ότι οι Ρώσοι ηγέτες είναι «λογικοί» και δεν θα διακινδύνευαν μια απευθείας σύγκρουση με τη Δύση. Σημείωσε επίσης ότι η Ουγγαρία δεν θα αντιταχθεί στο σχέδιο του ΝΑΤΟ για αποστολή ενός νέου πακέτου στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, αλλά και δεν θα συμμετάσχει σε αυτό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

