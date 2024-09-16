Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ερευνάται η νομιμότητα των sms που στέλνονται σε πολίτες ενόψει των εσωκομματικών εκλογών, από τον υποψήφιο αρχηγό του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Χάρη Δούκα.

Ειδικότερα, η Αρχή σε ανακοίνωσή της αναφέρει: «Προς απάντηση ερωτημάτων που έχουν τεθεί από Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για τη φερόμενη αποστολή ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής επικοινωνίας από υποψήφιο αρχηγό πολιτικού κόμματος ενόψει εκλογών, η Αρχή ανακοινώνει ότι, κατόπιν και της υποβολής σχετικών καταγγελιών, κίνησε άμεσα διαδικασία εξέτασης του θέματος».

Η δήλωση του Χάρη Δούκα

«Εδώ και μέρες, ο κ. Πορτοσάλτε μετά και τη δημόσια προτροπή του κ. Άδωνη Γεωργιάδη καλούσε επίμονα την ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα να ξεκινήσει έρευνα εναντίον μου για τα sms, με τα οποία πληροφορώ τους πολίτες για τις δράσεις μου.

Τελικά σήμερα εισακούστηκαν.

Να τους πληροφορήσω ότι στέλνω μηνύματα από το ίδιο μητρώο που στέλνουν και οι συνυποψήφιοί μου.

Όμως οι κ.κ. Πορτοσάλτε και Γεωργιάδης έχουν ως μοναδικό στόχο εμένα.

Ας γνωρίζουν ότι όσο τα χτυπήματά τους σε εμένα και τους συνεργάτες μου πληθαίνουν, τόσο περισσότερο μας δυναμώνουν. Η κοινωνία θα τους απαντήσει στις κάλπες, στις 6 Οκτώβρη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

