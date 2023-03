Διπλωματικές πηγές: Σημαντική η στήριξη της Τουρκίας στην ελληνική υποψηφιότητα για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Για περίπου 20 μέρες και με απόλυτη μυστικότητα ήταν σε εξέλιξη οι συζητήσεις μεταξύ των υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας που οδήγησαν στις σημερινές ανακοινώσεις των υπουργών Εξωτερικών Νίκου Δένδια και Μεβλούτ Τσαβούσογλου, όπως ανέφεραν διπλωματικές πηγές.

Μετά από διμερή συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Διάσκεψης Δωρητών για την Τουρκία και την Συρία στις Βρυξέλλες, οι δύο υπουργοί ανακοίνωσαν νωρίτερα σήμερα ότι η Τουρκία θα στηρίξει και θα ψηφίσει υπέρ της Ελλάδας στην εκστρατεία της για τη θέση μη-μόνιμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών '25-'26. Η Ελλάδα θα στηρίξει την τουρκική υποψηφιότητα για τη γενική γραμματεία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)

I held a constructive meeting with #Türkiye FM @MevlutCavusoglu in #Brussels. Following the meeting, we walked and entered together the hall of the International Donors' Conference in support of the people in Türkiye & Syria, which takes place today. pic.twitter.com/9SfGl7Jhvu