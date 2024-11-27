Αλ. Παπαδοπούλου: Η καρδιά της ενταξιακής προοπτικής της Αλβανίας είναι η υπόθεση Μπελέρη

Του Γιάννη Ανυφαντή

Την άρρηκτη σύνδεση της ενταξιακής προοπτικής της Αλβανίας στην Ε.Ε. με την υπόθεση του Φρέντι Μπελέρη επανέλαβε η Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, μιλώντας στη διαρκή επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων.

Ενημερώνοντας τα μέλη της επιτροπής για τις προοπτικές διεύρυνσης της Ε.Ε, τόνισε πως «το θέμα Μπελέρη δεν μπήκε κάτω από το χαλί. Δεν είναι διμερές ζήτημα μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας. Είναι η καρδιά της ενταξιακής προοπτικής της Αλβανίας. Αφορά τον σεβασμό του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό λέμε στην Αλβανία, ότι δηλαδή πρέπει να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα ελεγχθεί εάν συμμορφώνεται ή όχι. Αν το κεφαλαίο είναι κλειστό δεν μπορείς να την ελέγξεις και να την πιέσεις».

Αναφορικά με την έκθεση που αφορά την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας η κυρία Παπαδοπούλου είπε «μπήκαν κάποια πράγματα στην έκθεση γιατί κάποιος προσπάθησε να τα περάσει. Η Ελλάδα κάνει κάποιες ενέργειες δημόσια και κάποιες άλλες παρασκηνιακά. Και καλό είναι κάποιες θέσεις να μην τις εμφανίζεις ως μονομερείς αλλά ως κοινοτικές θέσεις».

Σε ερώτηση των μελών της επιτροπής για τη θέση της χώρας απέναντι στο ένταλμα σύλληψης του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπέντζαμιν Νετανιάχου από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, τόνισε ότι η Ελλάδα σέβεται τις αποφάσεις του ΔΠΔ, καθώς αποτελεί ένα από τα ιδρυτικά μέλη του. «Δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησης (του ΔΠΔ). από την άλλη πλευρά, το να βάζεις στην ίδια μοίρα έναν δημοκρατικά εκλεγμένο πρωθυπουργό με έναν τρομοκράτη της Χαμάς δεν είναι κάτι που αποδέχεται κανείς εύκολα, προέχει η ειρήνευση στην περιοχή», πρόσθεσε η ίδια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.