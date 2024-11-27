Κ. Μητσοτάκης: Περιορισμένα τα περιθώρια προόδου στον ελληνοτουρκικό διάλογο – «Απαράδεκτη» η αναφορά για «χαριεντίσματα» από τον Σαμαρά

Επιφυλακτικός εμφανίστηκε για τη δυνατότητα περαιτέρω προόδου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στον ελληνοτουρκικό διάλογο, σε τηλεοπτική του συνέντευξη.

Ο ίδιος ήταν κατηγορηματικός όσον αφορά στη στρατηγική της κυβέρνησης στον υπό εξέλιξη διάλογο, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά περί ενδοτικότητας.

«Η Τουρκία επιμένει στις θέσεις της και εμείς επιμένουμε στις δικές μας θέσεις. Άρα, αυτή τη στιγμή περιθώριο να συζητήσουμε σε μεγαλύτερο βάθος τη μια διαφορά με την Τουρκία (σ.σ. οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας), από τη στιγμή που η Τουρκία θέλει να συζητήσουμε και άλλα πράγματα και εμείς δεν είμαστε διατεθημένοι σημαίνει ότι στον τομέα αυτό δεν έχει επιτευχτεί καμία πρόοδος. Αν το ότι μιλάμε και ότι υπάρχει καλό κλίμα κάποιοι το εξέλαβαν ως ενδοτικότητα, το πρόβλημα είναι δικό τους», είπε ο πρωθυπουργός όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Rafale, F-35 και Belh@rra

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha, ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε την αεροπορική βάση της Τανάγρας, όπου βρίσκονται τα μαχητικά Rafale.

Επισήμανε τη σημασία της ενίσχυσης της ελληνικής άμυνας, αναφέροντας ότι «τα Rafale είναι ό,τι πιο σύγχρονο» και πως προχωρούν οι διαδικασίες για την ένταξη των F-35, με 20 μαχητικά να βρίσκονται στην Ανδραβίδα έως το 2030.

Τόνισε ότι το 2025 αναμένεται η πρώτη Belh@rra να πέσει στο νερό και σημείωσε πως η χώρα θα προχωρήσει στη δημιουργία ενός «αντιαεροπορικού θόλου» για μέγιστη προστασία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι θα γίνουν στοχευμένες κινήσεις για τη στήριξη του εισοδήματος των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, πολλά από τα οποία αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

«Όσο βελτιώνονται τα οικονομικά, θα αυξάνονται οι μισθοί στο Δημόσιο. Μπορούμε, όμως, να κάνουμε κάποιες στοχευμένες κινήσεις για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων», είπε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για έκτακτη οικονομική στήριξη.

Μήνυμα ενότητας στη ΝΔ

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ υπογράμμισε ότι οι δηλώσεις του κ. Σαμαρά στη συνέντευξή του στην εφημερίδα «Το Βήμα» ξεπέρασαν κατά πολύ τα όρια.

«Δεν μπορώ να επιτρέπω να διακινούνται θεωρίες ότι εγώ και ο υπουργός Εξωτερικών είμαστε ενδοτικοί ή ότι κάνουμε μυστική διπλωματία», ανέφερε.

Στάθηκε στη φράση για «χαριεντίσματα» κατά τη συνάντηση στη Βουδαπέστη, την οποία χαρακτήρισε «απαράδεκτη» και λόγο που «δεν άφησε περιθώριο» για διαφορετική απόφαση. «Δεν μπορεί ένας πρώην πρωθυπουργός να υποδεικνύει στον πρωθυπουργό να απολύσει τον υπουργό Εξωτερικών», είπε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα αποχωρήσεων βουλευτών της ΝΔ στον απόηχο της διαγραφής του κ. Σαμαρά. «Έχουμε μια ισχυρή κυβέρνηση με εντολή 4ετίας», σημείωσε.

Απαντώντας και στον Κώστα Καραμανλή, ο οποίος είχε εκφράσει τη διαφωνία του για τη διαγραφή Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε: «Διαφωνώ. Με αυτόν τον τρόπο προστάτευσα το κύρος της κυβέρνησης και της παράταξης».

