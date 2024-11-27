Δ. Μάντζος: Οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας πιστοποιούν τη διαρκή και απροκάλυπτη προκλητικότητα της Τουρκίας

«Οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, με τις οποίες επαναλαμβάνονται οι παράνομες αιτιάσεις της γειτονικής χώρας για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, πιστοποιούν τη διαρκή και απροκάλυπτη προκλητικότητα της Τουρκίας, απέναντι στην οποία απαιτείται σταθερή και επίσημη θέση και όχι μέσω διπλωματικών κύκλων», τονίζει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Μάντζος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Ο κ. Μάντζιος προσθέτει ότι «προκαλείται, δε, ανησυχία και προβληματισμός -χωρίς, φυσικά, να υιοθετείται η ακρίβεια των δηλώσεων Γκιουλέρ- από την αναφορά σε “επίδειξη αποφασιστικότητας” της Τουρκίας στο περιστατικό της Κάσου τον περασμένο Ιούλιο, για την υπεράσπιση και εφαρμογή του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου».

«Αδιαμφισβήτητα, το περιστατικό παρά τη σοβαρότητά του παραμένει έως σήμερα ομιχλώδες, καθ’ ότι οι συνθήκες του δεν έχουν ακόμη πλήρως αποσαφηνιστεί. Είναι, επομένως, ζήτημα αρχής αλλά και θεμελιώδους συναντίληψης, να υπάρξει ειδική ενημέρωση που αφορά στην εξέλιξη και κατάληξη του περιστατικού και στην ενδεχόμενη επίδραση αυτού στην κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας», καταλήγει ο κ. Μάντζιος.

Πηγή: skai.gr

