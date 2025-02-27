Το πόρισμα για τα Τέμπη νέα αρένα σύγκρουσης

Της Δώρας Αντωνίου

Οι ακριβείς διαπιστώσεις του πορίσματος του Οργανισμού Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (ΕΟΔΑΣΑΑΜ), που θα δημοσιοποιηθεί σήμερα, δεν είναι γνωστές. Ωστόσο, ήδη από χθες προεξοφλείται ότι όσα ανακοινωθούν, θα αφήνουν ανοιχτό το πεδίο σε πολλαπλές αναγνώσεις. «Περιμένουμε το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ και θα αντιδράσουμε, θα δώσουμε τη δική μας ανάγνωση και θα κάνουμε τη δική μας αξιολόγηση», ανέφερε σχετικά χθες στέλεχος του κυβερνητικού επικοινωνιακού επιτελείου. Η «δική μας ανάγνωση» προεξοφλεί ότι θα υπάρξουν και άλλες αναγνώσεις, κάτι που επιβεβαιώνεται από κομματικά επιτελεία της αντιπολίτευσης. Διαμορφώνεται, έτσι, την παραμονή των συλλαλητηρίων για τα Τέμπη, ένα ακόμη πεδίο σκληρής πολιτικής αντιπαράθεσης, όσον αφορά το εάν αποκαλύπτονται ή όχι τα πραγματικά αίτια της πυρκαγιάς, αν αποδυναμώνονται ή ενισχύονται τα σενάρια περί συγκάλυψης, αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν ευθύνες και σε ποιο επίπεδο.

Το κεντρικό ερώτημα δεν είναι αν θα γίνει ένας ακόμη πολιτικός καυγάς, αλλά πόσο μπορεί να φορτιστεί το κλίμα ενόψει των αυριανών εκδηλώσεων διαμαρτυρίας. Από όλες τις πλευρές πλέον προεξοφλείται ότι η μαζικότητα των αυριανών συγκεντρώσεων θα είναι μεγάλη, η μεγαλύτερη που καταγράφηκε σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας εδώ και αρκετά χρόνια. Από την πλευρά της κυβέρνησης κατέστη σαφές το τελευταίο διήμερο ότι η προσπάθεια επικεντρώνεται στο να πέσουν οι τόνοι της αντιπαράθεσης και να μη φανεί ότι υπάρχει μέτωπο με την κοινωνία που βγαίνει στους δρόμους. Έτσι, οι αναφορές κυβερνητικών στελεχών σε διαδηλώσεις που οργανώνονται με αποκλειστικό στόχο να πέσει η κυβέρνηση και να προκληθεί αποσταθεροποίηση, κεντρικά αποδίδονται σε προσωπικές θέσεις, που δεν υιοθετήθηκαν από το επιτελείο του Μαξίμου, το οποίο κινήθηκε σε άλλη γραμμή όλες αυτές τις ημέρες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν σαφής χθες ως προς την επιθυμία της κυβέρνησης να καταδείξει ότι δεν κινείται σε μέτωπο ως προς τα συλλαλητήρια. «Είμαστε εδώ για να ενώνουμε τους Έλληνες: και τους διαδηλωτές, αλλά και τους πολλούς οι οποίοι θα τιμήσουν αύριο την επέτειο αθόρυβα και χωρίς συνθήματα» είπε μιλώντας στο υπουργικό συμβούλιο, προσδίδοντας στην κυβέρνηση ρόλο εκφραστή του συνόλου της κοινωνίας. Πρόσθεσε, επίσης, ότι «η χώρα μας έχει πληρώσει πολύ ακριβά τις “πάνω” και τις “κάτω πλατείες”. Δεν θα τις ξαναζήσει. Η κοινωνία μας ξέρει καλά πού οδηγούν οι εξαλλοσύνες και οι κάθε τύπου ακρότητες. Όσοι, λοιπόν, οραματίζονται τη μεθαυριανή μέρα ως ένα ορόσημο για βίαιες ανατροπές, θα μας βρουν απέναντι». Και προσδιόρισε ως πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης τη βουλή, εκεί που θα μετατοπιστεί η συζήτηση για τα Τέμπη την επόμενη εβδομάδα.

Το σημερινό πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ είναι ο καταλύτης για τις κινήσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης, οι οποίες θα κρίνουν την υποβολή πρότασης δυσπιστίας εναντίον της κυβέρνησης. Από τη Χαριλάου Τρικούπη προεξοφλούν, σύμφωνα με τη δική τους ανάγνωση, ότι θα υπάρξουν επαρκή στοιχεία, που θα τεκμηριώνουν την πρόταση δυσπιστίας. Η σχετική κίνηση αναμένεται την Τετάρτη, αφού προηγηθεί την Τρίτη η συζήτηση για την προανακριτική για τον Χρήστο Τριαντόπουλο.

