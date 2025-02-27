Επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Άμπου Ντάμπι

Η τέταρτη επίσκεψη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δηλωτική της αμοιβαίας βούλησης για εμβάθυνση των διμερών στρατηγικών σχέσεων, αλλά και η σημερινή του συνάντηση στο Άμπου Ντάμπι με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν, συμβολίζει, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, την επαναβεβαίωση της ισχυρής εταιρικής σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, η οποία θεμελιώθηκε το 2020 και η οποία ήδη αποδίδει επενδυτικούς και οικονομικούς καρπούς.

Μάλιστα, τα ίδια πρόσωπα παρατηρούν ότι πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στα ΗΑΕ σε μια συγκυρία ευρύτερων γεωπολιτικών ανακατατάξεων με στόχο να επιβεβαιώσει τις εξαιρετικές οικονομικές, πολιτικές και αμυντικές σχέσεις, αλλά και τη διμερή συνεργασία με γνώμονα την εμπέδωση κλίματος σταθερότητας και ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή. Υπενθυμίζεται ότι τα ΗΑΕ είναι χώρα με σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή και στις σημερινές επαφές του πρωθυπουργού εκεί αναμένεται να τεθούν επί τάπητος περιφερειακά ζητήματα με έμφαση στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει τη γέφυρα της Μέσης Ανατολής με την Ευρώπη και μέσω του εγχειρήματος του Οικονομικού Διαδρόμου IMEEC. Κυβερνητικές πηγές επιμένουν ότι η έως τώρα επιτυχία της οικονομικής συνεργασίας είναι ενδεικτική για τις προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης των διαρκώς ενισχυόμενων οικονομικών σχέσεων.

Συγκεκριμένα τονίζεται ότι η διμερής επενδυτική πρωτοβουλία, που είχε υπογραφεί το 2022 ανάμεσα στο Εμιρατινό επενδυτικό ταμείο ΑDQ, την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων, ύψους 4 δισ., για τη διευκόλυνση επενδύσεων στην ελληνική οικονομία σε τομείς, όπως οι υποδομές, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η υγεία, τα φάρμακα και τα τρόφιμα έχει υπερκαλυφθεί. Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η θεσμική συνεργασία ανάμεσα στο κρατικό επενδυτικό ταμείο Mubadala και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων.

Επίσης, σημαντική άνοδος καταγράφεται στις επενδύσεις τη φιλοξενία, τα ακίνητα, τα διατροφικά προϊόντα και την τεχνολογία. Στόχος της Αθήνας όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές είναι ακόμη περισσότερες εμβληματικές επενδύσεις από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ιδιαίτερα στους τομείς της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, της ψηφιακής τεχνολογίας και των data centers, των αγροδιατροφικών προϊόντων.

Πηγή: skai.gr

