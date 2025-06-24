Δημοσκόπηση Interview: Στο 25,9% η ΝΔ - Κατάρρευση για ΣΥΡΙΖΑ, χάνει το 3%

Σταθερό παραμένει το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Interview για την POLITIC, ωστόσο τα βασικά στοιχεία που ξεχωρίζουν είναι η πτώση του ΣΥΡΙΖΑ κάτω από το όριο του 3%, το γεγονός ότι καμία παράταξη δεν εμφανίζει δυναμική για ανατροπές και το υψηλό ποσοστό αναποφάσιστων ψηφοφόρων.

Σε σύγκριση με τη μέτρηση του Μαΐου:

-Η Νέα Δημοκρατία κινείται σταθερά, από το 24,8% τον Μάιο στο 25,9% τον Ιούνιο, μακριά ωστόσο από τα ποσοστά αυτοδυναμίας.

- Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής παραμένει στη δεύτερη θέση και σημειώνει μικρή πτώση, από το 13,1% στο 12%.

-Η Πλεύση Ελευθερίας υποχωρεί από το 9% στο 8,5%.

-Η Ελληνική Λύση πέφτει από το 7,8% στο 7%.

-Το ΚΚΕ παραμένει σταθερό, με μικρή μεταβολή από το 7% στο 6,5%.

-Ο ΣΥΡΙΖΑ υποχωρεί από το 4,6% στο 2,9%, σημειώνοντας μια από τις πιο αξιοσημείωτες πτώσεις.

Το Κίνημα Δημοκρατίας είναι στο 4%, ενώ ΜέΡΑ25 και Φωνή Λογικής φτάνουν στο 3,5%. Η ΝΙΚΗ είναι στο 2% και η Νέα Αριστερά στο 1,7%.

Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση των αναποφάσιστων, που από το 13,8% τον Μάιο φτάνει στο 16,7% τον Ιούνιο, γεγονός που ενισχύει την εικόνα πολιτικής ρευστότητας και προβληματισμού στο εκλογικό σώμα.

3 στους 10 δεν εμπιστεύονται κανέναν πολιτικό αρχηγό

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην εμπιστοσύνη των πολιτών, με 31,7%, αυξάνοντας οριακά το ποσοστό του από το 29% που κατέγραψε τον Μάιο. Σχεδόν ισοδύναμη, όμως, παραμένει η απάντηση «κανέναν», που συγκεντρώνει 29,4% τον Ιούνιο (από 28,8%).

Η σταθερότητα στο υψηλό ποσοστό της απάντησης «κανέναν» δείχνει ότι η αμφισβήτηση απέναντι στο σύνολο του πολιτικού συστήματος δεν είναι συγκυριακή, αλλά φαίνεται να εδραιώνεται.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης διατηρείται στην τρίτη θέση με 10%, σημειώνοντας μικρή άνοδο από το 8,5% του Μαΐου, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου παραμένει κοντά, με 7,3% (από 7,9%).

Πώς διαβάζουν οι Έλληνες τη διεθνή σκακιέρα

«Ναι» στη διπλωματία με την Τουρκία, «όχι» υποχωρήσεις

Η στάση που ζητούν οι πολίτες απέναντι στην Τουρκία είναι σαφής: συνδυασμός ισχύος και διαλόγου, χωρίς εκπτώσεις στα εθνικά δίκαια. Σύμφωνα με την έρευνα, το 50% των Ελλήνων υποστηρίζει την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας, αλλά με διατήρηση ανοιχτών διπλωματικών καναλιών. Άλλο ένα 36% επιθυμεί σκληρή στάση χωρίς καμία παραχώρηση ενώ η συντριπτική πλειοψηφία απορρίπτει την υποχωρητικότητα (μόλις 1% τη θεωρεί αποδεκτή επιλογή).

«Απειλή» το Ιράν για την ασφάλεια

Το 54% των ερωτηθέντων θεωρεί πως το Ιράν αποτελεί απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, επιβεβαιώνοντας ότι η εικόνα της Τεχεράνης στην ελληνική κοινή γνώμη παραμένει αμφιλεγόμενη. Το 41% εκτιμά ότι το Ιράν δεν συνιστά απειλή, ενώ ένα 5% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ή δεν απαντά. Το ποσοστό αυτό αναδεικνύει μια διχασμένη αλλά σαφώς επιφυλακτική στάση απέναντι στην Τεχεράνη, με σημαντικό τμήμα της κοινής γνώμης να εξακολουθεί να συνδέει το Ιράν με αποσταθεροποιητικούς παράγοντες στη Μέση Ανατολή.

Με τη σταθερότητα οι Έλληνες, απέναντι στους ηγέτες του πολέμου

Ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό θετικών γνωμών (43,4%) όσον αφορά τους ξένους ηγέτες, ενώ ακολουθούν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν (39%) και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν (32%).

Στον αντίποδα, οι πιο αρνητικά αξιολογημένοι ηγέτες είναι ο Ντόναλντ Τραμπ (74,1% αρνητικές γνώμες), ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι (73%) και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου (71,3%).

Η εικόνα που προκύπτει δείχνει ότι οι Έλληνες εμφανίζονται πιο θετικοί απέναντι σε ηγέτες που συνδέονται με τον άξονα Ελλάδας-Κύπρου και την ευρωπαϊκή σταθερότητα, ενώ διατηρούν επιφυλάξεις ή έντονη κριτική απέναντι σε προσωπικότητες που σχετίζονται με συγκρούσεις, πολέμους και γεωπολιτική αναταραχή.

Καμία κυβέρνηση δεν έπεισε εκτός συνόρων

Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας φαίνεται πως δεν πείθει διαχρονικά την πλειονότητα των πολιτών.

Το 38% των ερωτηθέντων απαντά πως δεν θεωρεί ότι υπήρξε περίοδος στην οποία η χώρα είχε ισχυρή ή επιτυχημένη εξωτερική παρουσία.

Ανάμεσα στους πρώην και νυν πρωθυπουργούς, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό θετικών γνωμών με 31%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η περίοδος διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα με 17%, ενώ ακολουθεί η περίοδος του Αντώνη Σαμαρά με 13%.

