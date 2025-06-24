ΣΥΡΙΖΑ: Παντελώς αναξιόπιστη η δημοσκόπηση της Interview

Για παντελώς αναξιόπιστη δημοσκόπηση της Interview κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η οποία τον δείχνει να χάνει το όριο του 3%.

Ειδικότερα, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει στην ανακοίνωσή του:

Η δημοσκοπική εταιρεία Interview εμφανίζει ψευδώς τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, λίγες μέρες μετά τη διεξαγωγή του Συνεδρίου του, σε ποσοστό που ουδεμία σχέση έχει όχι μόνο με τις υπόλοιπες μετρήσεις, αλλά και την ίδια την πραγματικότητα.

Είναι παντελώς αναξιόπιστη, δεν ανήκει στον ΣΕΔΕΑ και η ανοχή που έχουμε επιδείξει έχει και τα όριά της.

Αναμένουμε την αντίδραση του Συλλόγου Εταιριών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ) για τέτοιου είδους πρακτικές, συστηματικά που προσβάλλουν τη δημοσκοπική επιστήμη και λειτουργούν ως εργαλεία χειραγώγησης της κοινής γνώμης, με σκοπό την αναπαραγωγή των «στοιχείων» που μαγειρεύονται. Αυτό που έχει δημιουργήσει το σύστημα Μαξίμου, με ομάδες «δολοφονίας χαρακτήρων» και «εργαλεία» για κάθε χρήση και με νέους μάλιστα εντολείς δεν προσβάλει μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αλλά και την ίδια τη Δημοκρατία.

