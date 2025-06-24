Στη Χάγη Μητσοτάκης και Ερντογάν

Του Αντώνη Αντζολέτου

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δεν φέρνουν σε καμία περίπτωση σε δεύτερη μοίρα τα ελληνοτουρκικά με τον Ταγίπ Ερντογάν να γνωρίζει καλά από ελιγμούς όταν συνειδητοποιεί ότι μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή. Είναι φυσιολογικό τα βλέμματα σήμερα να είναι στραμμένα στη Χάγη και στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, όπου είναι πολύ πιθανό να υπάρξει μια νέα συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έστω και ολιγόλεπτη, όπως έγινε στη Βουδαπέστη τον Νοέμβριο στο περιθώριο της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Τα ζητήματα που έχει βάλει ο Τούρκος πρόεδρος στην ατζέντα είναι πολλά και δεν είναι μια ανέφελη περίοδος για τα ελληνοτουρκικά. Με όλα όσα έχουν συμβεί εξακολουθεί να βρίσκεται στον «αέρα» το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας της Άγκυρας. Είχε οριστεί αρχικά για τις αρχές του χρόνου και από τότε συνεχώς μετατίθεται. Θα οριστεί κάποια ημερομηνία; Είναι η περίοδος που διανύουμε η κατάλληλη για να επιχειρηθεί μια καλύτερη προσέγγιση με τους γείτονες; Σε κάθε περίπτωση ο διάλογος έχει αποδειχτεί πως μόνο θετικό αποτύπωμα αφήνει, καθώς μειώνει τις εντάσεις.

Με τη δημοσιοποίηση του δικού τους χάρτη για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό η Άγκυρα έκανε ξεκάθαρες τις προθέσεις της. Η προκλητική ρητορική παραμένει προκαλώντας συνεχώς «μίνι επεισόδια». Δεν θα είναι ποτέ εύκολος ο διάλογος και σε κάθε κίνηση της ελληνικής πλευράς – ασχέτως αν βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα του Διεθνούς Δικαίου – είναι αποφασισμένοι να απαντούν υπερασπίζοντας το αφήγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας». Το θαλάσσιο πάρκο στις Κυκλάδες που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ήχησε καλά στα αυτιά του Ταγίπ Ερντογάν. Παράλληλα το καθεστώς στη Λιβύη δεν έχασε την ευκαιρία σε μια περίοδο που η Μέση Ανατολή σπαράσσεται πολεμικά να επαναφέρει στην επικαιρότητα το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο εξυπηρετώντας τις βλέψεις του Ταγίπ Ερντογάν. Λίγο πριν ανακοινωθεί η παραχώρηση τεσσάρων οικοπέδων νό για έρευνα υδρογονανθράκων τα πράγματα μπλέκονται για άλλη μια φορά. Το «κακό τρίτωσε» όταν το Σαββατοκύριακο συνήλθε ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας, παρουσία του Ταγίπ Ερντογάν και του Χακάν Φιντάν, προκειμένου να προωθηθούν για άλλη μια φορά οι τουρκικές θέσεις για το κυπριακό και τη δήθεν «τουρκική μειονότητα της Θράκης». Αυτό που δεν λογάριασαν στην Άγκυρα είναι η αντίδραση μιας σημαντικής ομάδας αραβικών χωρών (Αίγυπτος, Ιράκ, Σαουδικής Αραβίας, Κουβέιτ, Λιβάνου, Μπαχρέιν) που εξέφρασαν τις επιφυλάξεις του.

