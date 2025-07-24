Ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε δήλωσή του για τη σημερινή 51η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας το 1974 επισημαίνει πώς «η πορεία των 51 ετών από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, μας δίδαξε κάτι πολύτιμο: ούτε το δημοκρατικό πολίτευμα ούτε η συλλογική ευημερία είναι δεδομένα. Κερδίζονται καθημερινά - με εγρήγορση, σχέδιο και προσήλωση στις θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου».

«Δεν ήρθε ως φυσική εξέλιξη. Ήρθε μέσα από μεγάλους κοινωνικούς αγώνες, από τη θυσία γενναίων ανθρώπων που στάθηκαν απέναντι στη Χούντα, αλλά και μέσα από μια εθνική τραγωδία: την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Αυτές οι ιστορικές μνήμες, μας υπενθυμίζουν πόσο εύθραυστη μπορεί να γίνει η Δημοκρατία, όταν η αυθαιρεσία και ο εθνικός διχασμός κυριαρχούν», αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Σημειώνει στη δήλωσή του πώς «δυστυχώς, σήμερα, βιώνουμε φαινόμενα που πληγώνουν την ποιότητα της Δημοκρατίας μας. Η υποβάθμιση του κράτους δικαίου. Η αναξιοκρατία. Σκάνδαλα που παραμένουν ατιμώρητα. Θεσμοί που εργαλειοποιούνται. Η διαφάνεια που συστηματικά υπονομεύεται».

Όπως υποστηρίζει, «όλα αυτά συνθέτουν μια εικόνα θεσμικής και ηθικής παρακμής, σε έναν κόσμο μάλιστα που δοκιμάζεται και αυτός από μεγάλα προβλήματα», με τις ανισότητες να βαθαίνουν, την Ακροδεξιά να ενισχύεται και αναθεωρητικές ηγεσίες να αμφισβητούν ανοιχτά θεμελιώδεις ελευθερίες και δικαιώματα που θεωρούσαμε κατακτημένα.

Υπογραμμίζει πως απέναντι σε αυτήν την κατάσταση, η απάντηση δεν μπορεί να είναι η σιωπή, η ανοχή ή ο συμβιβασμός.

«Για την πατρίδα μας ιδιαίτερα, είναι αναγκαία μια νέα αρχή. Με νέο πολιτικό ήθος και συνεκτικό σχέδιο που θα ενισχύσει όλες τις παραμέτρους της εθνικής μας ισχύος: την άμυνα, την οικονομία, τη δημόσια Υγεία και Παιδεία, την περιφερειακή ανάπτυξη και το Δημογραφικό», συμπληρώνει και τονίζει:

«Μόνο έτσι η ανοδική κοινωνική κινητικότητα θα ξαναποκτήσει περιεχόμενο. Μόνο έτσι η νέα γενιά θα δει μπροστά της έναν ορίζοντα προοπτικής και αξιοπρέπειας. Είναι στο χέρι του ελληνικού λαού να γυρίσει σελίδα. Να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο ευημερίας, ασφάλειας και εύρυθμης λειτουργίας των θεσμών. Ένα ελπιδοφόρο κεφάλαιο για την ισχυρή, προοδευτική Ελλάδα του αύριο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.