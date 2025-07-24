ΣΥΡΙΖΑ για τα 51 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας: Η μεταπολίτευση είναι παρακαταθήκη

Με αιχμές κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, στην οποία χρεώνει «κατάφωρη παραβίαση του κράτους δικαίου», συνοδεύει το μήνυμά του για την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Στο μήνυμά του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρει: «Η ιστορική στιγμή του 1974, όταν ο ελληνικός λαός, μέσα από αγώνες και θυσίες, έβαλε τέλος σε μια σκοτεινή επταετία δικτατορίας, με αποκορύφωμα την προδοσία της Κύπρου και εγκαινίασε μια νέα εποχή δημοκρατίας, ελευθερίας και κοινωνικών διεκδικήσεων. Η Μεταπολίτευση δεν σηματοδότησε ένα απλό πολιτικό γεγονός αλλά μια βαθιά τομή στην ιστορία της χώρας μας, που άνοιξε τον δρόμο για την εδραίωση των δημοκρατικών θεσμών, την κατοχύρωση των κοινωνικών δικαιωμάτων και την επιστροφή της πολιτικής και κοινωνικής ζωής στα χέρια του λαού.

Η Ελλάδα παρά τις προφανείς δυσκολίες και την κατάφορη παραβίαση του Κράτους Δικαίου και των Θεσμών από την κυβέρνηση Μητσοτάκη περνά την πιο μακρά περίοδο δημοκρατικής ομαλότητας σε σχέση με τις προηγούμενες περιόδους. Σήμερα 51 χρόνια μετά κλονίζεται το κράτος δικαίου και η διάκριση των εξουσιών υπονομεύεται στην πράξη. Αυτή η σύγχρονη δυστοπία υπενθυμίζει πως απαιτεί και διαρκή περιφρούρηση, θεσμική θωράκιση και εμβάθυνση η Δημοκρατία.

Η μεταπολίτευση σηματοδότησε την προσπάθεια οικοδόμησης μιας κοινωνίας πιο δίκαιης και πιο συμμετοχικής και για αυτό ακόμη και σήμερα 51 χρόνια μετά υπάρχουν πρόσωπα και πολιτικές δυνάμεις που την καθυβρίζουν ως πολιτική διαδικασία.

Ο ελληνικός λαός πλέον γνωρίζει ότι δημοκρατία δεν είναι μόνο διαδικασίες, αλλά καθημερινός αγώνας για κοινωνική ισότητα, εργασιακά δικαιώματα, αξιοπρεπή διαβίωση και συλλογική προκοπή. Δημοκρατία σημαίνει ελεύθερο και ακηδεμόνευτο εργατικό και φοιτητικό κίνημα, σημαίνει ελευθερία να ονειρεύεσαι έναν καλύτερο κόσμο.

Πενήντα ένα χρόνια μετά, η μεταπολίτευση δεν είναι μόνο μια ιστορική ανάμνηση. Είναι παρακαταθήκη και ταυτόχρονα κάλεσμα. Κάλεσμα να μην επιτρέψουμε την υποβάθμιση της δημοκρατίας, να αντισταθούμε στις κοινωνικές ανισότητες, στην ακροδεξιά ρητορική και στις πολιτικές που απειλούν να γυρίσουν τη χώρα δεκαετίες πίσω. Είναι ευθύνη όλων μας να κρατήσουμε ζωντανά τα ιδανικά της: την ελευθερία, τη δημοκρατική συμμετοχή και την κοινωνική δικαιοσύνη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.