Βουλή: Τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για τις τραπεζικές χρεώσεις και την προστασία των καταναλωτών

Την «προαγωγή της διαφάνειας στις τραπεζικές χρεώσεις και την προστασία της πρόσβασης των καταναλωτών στις τραπεζικές υπηρεσίες» επιδιώκει τροπολογία που κατέθεσαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και μέλη της διαρκούς επιτροπής οικονομικών υποθέσεων.

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι είναι το πρώτο κόμμα που έθεσε το ζήτημα ήδη από τον περασμένο Δεκέμβριο και σημειώνει ότι με την τροπολογία του ζητεί να:

1) Απαγορεύεται σε τράπεζες και παρόχους υπηρεσιών πληρωμής που εκμεταλλεύονται ΑΤΜ κάθε χρέωση ή προμήθεια για ανάληψη μετρητών μέσω ΑΤΜ ακόμη και αν πραγματοποιείται με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που ανήκει σε άλλη τράπεζα ή πάροχο από αυτόν που εκμεταλλεύεται το ΑΤΜ.

2) Προβλέπεται η ρητή κατάργηση ενός πλήθους προμηθειών ή εξόδων που επιβάλλουν σήμερα οι τράπεζες, όπως ενδεικτικά έξοδα διαχείρισης ή ενημέρωσης σχετικά με τις κινήσεις των λογαριασμών καταθέσεων, έξοδα για την εξέταση της πιστοληπτικής ικανότητας του ενδιαφερόμενου δανειολήπτη ή εξέτασης αιτήματός του για χορήγηση δανείου, έξοδα που συνδέονται με τη σύναψη συμβάσεων, τη χορήγηση βεβαιώσεων, αντιγράφων από τις σχέσεις του με την τράπεζα, την έκδοση ή επανέκδοση πιστωτικών καρτών κ.ά.

3) Οι χρεώσεις των τραπεζών για εντολές στο κατάστημα για μεταφορά κεφαλαίου σε λογαριασμό άλλης τραπέζης (εμβάσματα) δεν μπορεί να υπερβαίνουν το ύψος της χρέωσης που ισχύει για τη διαδικτυακή συναλλαγή μεταφοράς κεφαλαίου, προσαυξημένης μόνο με το εύλογο λειτουργικό κόστος που συνεπάγεται η αποστολή του εμβάσματος.

4) Φυσικά πρόσωπα άνω των 70 ετών ή πρόσωπα που πάσχουν από αναπηρία ή σοβαρή ασθένεια ή έχουν αποδεδειγμένη αδυναμία μπορούν να διενεργούν τουλάχιστον μία φορά τον μήνα διατραπεζική συναλλαγή στο κατάστημα με χρέωση στο ύψος που ορίζεται για την αντίστοιχη διαδικτυακή συναλλαγή.

5) Οι τράπεζες υποχρεώνονται να παρέχουν πρόσβαση στους πελάτες σε ταμειακές συναλλαγές τουλάχιστον για πέντε ώρες σε κάθε εργάσιμη ημέρα.

6) Κάθε πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να διαθέτει στην επικράτεια τουλάχιστον τριπλάσιο αριθμό ΑΤΜ σε σχέση με τον αριθμό των καταστημάτων του στη χώρα, και δίχως να υπολογίζονται, ασφαλώς, τα ΑΤΜ που βρίσκονται στα καταστήματα των τραπεζών, στα οποία οι καταναλωτές θα μπορούν να πραγματοποιούν καταθέσεις και πληρωμες χωρίς κόστος. Αυτήν τη δυνατότητα μπορεί να παρέχει και μέσω συνεργαζόμενων τρίτων που είναι κάτοχοι ΑΤΜ. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης δεν μπορεί να χρεώνει έξοδα ή προμήθειες για ορισμένες διατραπεζικές συναλλαγές.

7) Θεσπίζεται μηχανισμός ελέγχου κάθε υφιστάμενης ή εμφανιζόμενης χρέωσης ώστε να εντοπίζονται αδικαιολόγητες χρεώσεις, είτε ως προς την αιτία τους είτε ως προς το ύψος τους.

8) Προστατεύονται οι δανειολήπτες δανειακών και πιστωτικών συμβάσεων με κυμαινόμενο επιτόκιο, στις οποίες οι τράπεζες, κάνοντας χρήση αμφιλεγόμενων και καταχρηστικών όρων, δεν αποδίδουν στο επιτόκιο τη μείωση που δικαιούνται από την καθοδική πορεία των διατραπεζικών επιτοκίων και των επιτοκίων της ΕΚΤ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.