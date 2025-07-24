«Για μία ακόμα φορά, ο ΣΥΡΙΖΑ καταφεύγει σε ψευδείς ισχυρισμούς για να συκοφαντήσει το ΑΠΕ-ΜΠΕ και τους επαγγελματίες δημοσιογράφους του και να δημιουργήσει πολιτικές εντυπώσεις, παραποιώντας βάναυσα την πραγματικότητα», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Αθηναϊκό - Μακεδονικό πρακτορείο ειδήσεων.

Και επισημαίνει: «Σήμερα μάλιστα ο κ. Γιώργος Καραμέρος δεν δίστασε να το πράξει από το βήμα της Βουλής, ισχυριζόμενος ότι, τάχα, το ΑΠΕ-ΜΠΕ… λογόκρινε τη χθεσινή τηλεοπτική συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ώστε να αποκρύψει όσα είπε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δυστυχώς για τον κ. Καραμέρο και τον ΣΥΡΙΖΑ, αδιάψευστος μάρτυρας είναι η πραγματικότητα και το κείμενο του ΑΠΕ-ΜΠΕ που είναι μάλιστα ελεύθερα προσβάσιμο σε όλους και όχι μόνο στους συνδρομητές του από χθες το βράδυ, μόλις ολοκληρώθηκε η συνέντευξη του Πρωθυπουργού: https://www.amna.gr/home/article/921241/K-Mitsotakis-I-Ellada-den-suzita-me-tin-Tourkia-zitimata-kuriarchias-

Στο κείμενο αυτό, πέραν της αναφοράς στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ στον πρόλογο, παρατίθεται ολόκληρο το απομαγνητοφωνημένο κείμενο της συνέντευξης!».

Όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Καθένας λοιπόν μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Ο κ. Καραμέρος ωστόσο φαίνεται ότι δεν διάβασε το κείμενο ή δεν ενημερώθηκε γι' αυτό πριν ανέβει στο βήμα της Βουλής. Οφείλει συνεπώς έστω και τώρα μια συγγνώμη από τους δημοσιογράφους του ΑΠΕ-ΜΠΕ, τους οποίους προσβάλλει με τα fake news που διακινεί, ενώ υποκριτικά κόπτεται για την ελευθερία του Τύπου.

Ο κ. Καραμέρος από το βήμα της Βουλής είπε (απομαγνητοφώνηση): "Πείτε μου ένα σκάνδαλο που σας ψάχνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι έτοιμη να φτιάξει υποκατάστημα στην Ελλάδα, να έχει μόνιμη παρουσία, που μπορείτε να χρεώσετε στην κυβέρνηση Τσίπρα. Ένα ευρώ από το ταμείο. Για το οποίο ελέγχθηκε ή ελέγχεται η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-Τσίπρα. Εσείς που πήρε ο ΠΘ στην αρμοδιότητά του την ΕΥΠ; Που πήρε την ΕΡΤ και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, το οποίο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων τη συνέντευξη που έδωσε χθες βράδυ ο ΠΘ, λέγοντας ότι δεν έγινε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, διαχρονικές οι ευθύνες, να τις ψάξουμε από το 1998 αλλά κυρίως λέγοντας ότι η εθνική εξωτερική πολιτική όλα αυτά τα χρόνια της μεταπολίτευσης ήταν στην απόλυτη στασιμότητα και δεν έγινε τίποτα, ιδιαίτερα την περίοδο Καραμανλή όπου ήταν υπουργός Εξωτερικών η κ. Μπακογιάννη; Στασιμότητα όλα αυτά τα χρόνια για την εξωτερική πολιτική της χώρας; Και όλα αυτά το ΑΠΕ, το οποίο είναι στην αρμοδιότητα του ΠΘ, ξέχασε να τα συμπεριλάβει στην απομαγνητοφώνηση, τα όσα είπε για τον Τσίπρα, εν μέσω πανικού που υπάρχει τελευταία στο Μαξίμου αλλά και για τους δύο πρώην ΠΘ της παράταξής σας. Και έρχεστε και μας λέτε ότι είναι πράξη διαφάνειας που περνάτε το ΣΔΟΕ στην ΑΑΔΕ"».

Από την πλευρά του, ο κ. Καραμέρος με ανάρτησή του αναφέρει:

«Μια οφειλόμενη απάντηση στο ΑΠΕ ΜΠΕ που έχει πολιτικό προϊστάμενο τον ίδιο τον πρωθυπουργό με απόφασή του από το 2019. Εν μέσω κυβερνητικής διάλυσης και αλληλόμαχαιρωμάτων Μητσοτάκη με Καραμανλή- Σαμαρά- Μπακογιάννη- Βαληνάκη,

Υπουργου με πολιτική αναλύτρια αλλά και του φόβου Μητσοτάκη για τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσιπρα, το ΑΠΕ-ΜΠΕ καταχώνιασε στην ροή του τις κρίσιμες αποστροφές της συνέντευξης του πρωθυπουργού.

Με εντολή Μαξίμου τώρα επιτίθεται σε εμένα προσωπικά που ανεδειξα από το βήμα της Βουλής την ουσία της κατάστασής τους. Η ανακοίνωσή τους κάνει ευρύτερα γνωστό τον πανικό τους. Ή αλλιώς «λαγοί τη φτέρη έσειαν, κακό της κεφαλής των».

Μια οφειλόμενη απάντηση στο ΑΠΕ ΜΠΕ που έχει πολιτικό προϊστάμενο τον ίδιο τον πρωθυπουργό με απόφασή του από το 2019.

Εν μέσω κυβερνητικής διάλυσης και αλληλόμαχαιρωμάτων Μητσοτάκη με Καραμανλή- Σαμαρά- Μπακογιάννη- Βαληνάκη,

Υπουργου με πολιτική αναλύτρια αλλά και του φόβου… pic.twitter.com/T4yNWEp1y8 — Γιώργος Καραμέρος (@karameros) July 24, 2025

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

