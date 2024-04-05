Τη βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της θαλάσσιας συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Κίνας, εξέφρασε ο πρεσβευτής της Κίνας στη χώρα μας, Σιάο Τζουντσένγκ, με αφορμή την 9η Διάσκεψη «Οur Ocean Conference» που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα. Όπως κατέστησε σαφές o Κινέζος πρέσβης, η θαλάσσια συνεργασία αποτελεί σημαντικό δεσμό για τη σύσφιξη των σχέσεων Κίνας-Ελλάδας.

Επίσης, έσπευσε να υπογραμμίσει πως τόσο η Κίνα όσο και η Ελλάδα έχουν υπογράψει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) και έχουν εκλεγεί πολλές φορές ως μέλη της κατηγορίας Α του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ). Σημείωσε πως η Κίνα είναι προσηλωμένη στη διαφύλαξη της θαλάσσιας ειρήνης, στη σταθερή διατήρηση της θαλάσσιας τάξης που βασίζεται στο Διεθνές Δίκαιο και στην πλήρη συμμετοχή στη διαμόρφωση και εφαρμογή των θαλάσσιων κανόνων στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Επισήμανε ακόμη πως η Κίνα ήταν από τους πρώτους που υπέγραψαν και επικύρωσαν τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS)και ότι ως συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης, η Κίνα αποδίδει μεγάλη σημασία στη Σύμβαση και την εφαρμόζει, όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση της κινεζικής πρεσβείας.

Μιλώντας για τις διμερείς σχέσεις, εξέφρασε την εδραία πεποίθησή του ότι η Κίνα και η Ελλάδα μπορούν να εμβαθύνουν περαιτέρω τη διμερή συνεργασία με δεσμό τον ωκεανό. Σε αυτό το πλαίσιο, δήλωσε πως η Κίνα είναι πρόθυμη να ενισχύσει τη στρατηγική ευθυγράμμιση με την Ελλάδα, εστιάζοντας στην ανάπτυξη της θαλάσσιας οικονομίας, στην ενίσχυση του επιπέδου της θαλάσσιας τεχνολογικής καινοτομίας, στη βελτίωση της παγκόσμιας θαλάσσιας διακυβέρνησης και στην προστασία του θαλάσσιου οικολογικού περιβάλλοντος. Εξίσου, σημείωσε πως η Κίνα είναι πρόθυμη να ενισχύσει τις συζητήσεις με την Ελλάδα σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα της θαλάσσιας τεχνολογίας και της πράσινης ναυτιλίας.

Επίσης, ανέδειξε πως η Ελλάδα είναι κορυφαία ναυτιλιακή χώρα στον κόσμο και η Κίνα μια σημαντική χώρα ναυπηγικής κατασκευής και εισαγωγής και εξαγωγής εμπορευματικών φορτίων. Υπό το πρίσμα αυτό, έδωσε έμφαση στις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ της Κίνας και της Ελλάδας στη ναυτιλία και στην πράσινη ναυπηγική βιομηχανία. «Οι ανταλλαγές και η συνεργασία στον τομέα της ναυτιλίας μεταξύ της Κίνας και της Ελλάδας βαθαίνουν» επισήμανε αναφερόμενος στην αγορά πλοίων από Έλληνες εφοπλιστές και παράλληλα στη μεταφορά από τον ελληνικό στόλο «πάνω από το ήμισυ της ενέργειας και του πετρελαίου που εισάγει η Κίνα». Επιπλέον, επισήμανε πως περισσότερες από 80 κινεζικές ναυτιλιακές εταιρείες έχουν δηλώσει συμμετοχή να λάβουν φέτος μέρος στην κορυφαία διεθνή έκθεση «Ποσειδώνια».

Ειδική αναφορά έκανε ο Κινέζος πρέσβης στη σημασία του λιμανιού του Πειραιά ως περιφερειακού κόμβου logistics, αλλά και στην επένδυση της COSCO. Μάλιστα, ξεχώρισε την επένδυση στο λιμάνι του Πειραιά ως το κορυφαίο σημείο της διμερούς ναυτιλιακής συνεργασίας, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα αμοιβαίας συμπληρωματικότητας, ισχυρής συνεργασίας και αμοιβαίου οφέλους, με τα επιτεύγματα αυτής της συνεργασίας να ωφελούν όλο και περισσότερο τους πολίτες και των δύο χωρών. Σημείωσε πως ο Πειραιάς έχει αναδειχθεί σε κορυφαίο λιμάνι εμπορευματοκιβωτίων στη Μεσόγειο, το τρίτο μεγαλύτερο λιμάνι κρουαζιέρας στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο λιμάνι πορθμείων στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα, σημείωσε πως «η COSCO κατέβαλε συνολικά περισσότερο από ένα δισ. ευρώ στο ελληνικό δημόσιο για τέλη παραχώρησης και φόρους, αύξησε τα μερίσματα των εισηγμένων εταιρειών κατά 12 φορές, δημιούργησε άμεσα στην Ελλάδα 4.300 θέσεις εργασίας, έμμεσα 12.000 και ενίσχυσε το ελληνικό ΑΕΠ κατά 1,56%». Υπογράμμισε ακόμη πως με κοινές προσπάθειες, ο ΟΛΠ ενίσχυσε σημαντικά το ρόλο της Ελλάδας ως πύλης που συνδέει τη στεριά και τη θάλασσα και επικοινωνεί μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.

Εν συνεχεία, αναφέρθηκε στην Ανατολική Μεσογείου, τονίζοντας πως η Κίνα, ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, έχει δεσμευτεί για τη διατήρηση της ειρήνης και ελπίζει ότι η Ελλάδα και η Τουρκία μπορούν να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεων. «Η Κίνα βλέπει με ικανοποίηση τις πρόσφατες βελτιώσεις στις διμερείς σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας μέσω του διαλόγου και πάντα το υποστήριζε αυτό» προσέθεσε.

Τέλος, υπογράμμισε τη σημασία της πραγματοποίησης του 9ου διεθνούς συνεδρίου «Our Ocean» στην Ελλάδα, από τις 16 έως τις 17 Απριλίου. Είναι ένα μεγάλο γεγονός για τις παγκόσμιες θαλάσσιες υποθέσεις για την ανταλλαγή γνώσεων και τη συνεργασία μεταξύ τους. Το Our Ocean 2024 θα επικεντρωθεί σε θέματα όπως ο πράσινος μετασχηματισμός των ωκεανών, το οικολογικό περιβάλλον και η βιώσιμη ανάπτυξη. Η κινεζική κυβέρνηση εκτιμά ιδιαίτερα την Ελλάδα ως χώρα υποδοχής αυτού του συνεδρίου και θα στείλει αντιπροσωπεία για να συμμετάσχει με επικεφαλής τον Sun Shuxian, αναπληρωτή υπουργό Φυσικών Πόρων και διευθυντή της Κρατικής Διοίκησης Ωκεανών». Επίσης, γνωστοποίησε πως κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, η Κίνα θα διοργανώσει μια παράλληλη εκδήλωση για την προώθηση των γαλάζιων συμπράξεων και την ανάληψη δράσης για έναν υγιή ωκεανό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

