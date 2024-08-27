Με εξώδικο απαντά στις κατηγορίες του Παύλου Πολάκη η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Αθηνά Λινού, με αφορμή τις δηλώσεις του για το Ινστιτούτο «Prolepsis».

Ειδικότερα, η κα Λινού στο εξώδικο τον κατηγορεί για συκοφαντικές δηλώσεις εις βάρος της στις οποίες προέβη, ο ανεξάρτητος πλέον, βουλευτής Χανίων λόγω της αποπομπής του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Η Αθηνά Λινού ζητά από τον Παύλο Πολάκη εντός τριών ημερών να ανακαλέσει και να απαλείψει από το διαδίκτυο όλες τις αναφορές προς το πρόσωπό της που αφορούν στο ινστιτούτο Prolepsis ενώ ενημερώνει ότι θα προσφύγει ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων για την «αποκατάσταση της αλήθειας».

Σημειώνεται ότι ο Παύλος Πολάκης με αναρτήσεις του έκανε λόγο για απευθείας αναθέσεις στο Ινστιτούτο «Prolepsis», του οποίου πρόεδρος έχει διατελέσει η κυρία Λινού.

Άμεση ήταν η απάντηση του βουλευτή Χανίων, ο οποίος μεταξύ άλλων, επανέλαβε τις κατηγορίες εναντίον της κας Λινού, αναφέροντας χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του: «Δεν παίρνω πίσω λέξη από όσα στοιχεία ανέβασα και από όσες αναρτήσεις έκανα».

