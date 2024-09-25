Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη στο περιθώριο της 79ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Την τριμερή σύνοδο απασχόλησαν οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, ιδιαίτερα η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Χριστοδουλίδης ενημέρωσαν τον Εμανουέλ Μακρόν για την πρόοδο του έργου κοινού ευρωπαϊκού και γαλλικού ενδιαφέροντος Great Sea Interconnector.

Συζητήθηκε ακόμη η ατζέντα της συνάντησης της MED9 της 11ης Οκτωβρίου, που θα διεξαχθεί στην Πάφο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.