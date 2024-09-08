Του Χρυσόστομου Τσούφη

Χωρίς την πολύ μεγάλη έκπληξη, ο πρωθυπουργός παρουσίασε χθες από το βήμα της ΔΕΘ ένα πλέγμα παρεμβάσεων που, όπως είχαμε γράψει και στον skai.gr, έχουν να κάνουν με τη μόνιμη τόνωση του διαθέσιμου εισοδήματος έως το στεγαστικό, το δημογραφικό και την αύξηση της παραγωγής.

Αν κάτι έλειπε, σε πρώτη ανάγνωση, ήταν η πολυπόθητη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων αλλά και μέτρα για τον περιορισμό των τιμών σε προϊόντα κυρίως και υπηρεσίες.

Απογοητευμένοι πρέπει να αισθάνονται και οι ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι - έστω κι αν η κυβέρνηση είχε πει ότι θα κάνει μικρές αλλαγές στην τεκμαρτή τους φορολόγηση - μάλλον περίμεναν κάτι περισσότερο.

ΤΟΝΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

Με τα μέτρα για την τόνωση των εισοδημάτων ο πρωθυπουργός επιχείρησε να πετύχει 2 στόχους. Αφενός να πείσει ότι όντως οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης ( η χώρα μας είχε τον υψηλότερο ρυθμό στην Ευρωζώνη συγκρίνοντας το β’ τρίμηνο του τρέχοντος έτος με το α’ τρίμηνο) μεταφράζονται σε βελτίωση των απολαβών των πολιτών, αφετέρου ότι ο στόχος για αύξηση του μέσου μισθού στον ιδιωτικό τομέα στα 1500€ στο τέλος της δεύτερης τετραετίας διακυβέρνησης είναι εφικτός.

Για το 2025 :

Οι ασφαλιστικές εισφορές μειώνονται κατά 1 μονάδα. Έως το 2027, η Ελλάδα θα έχει μειώσει τα μη μισθολογικά βάρη κατά 6 μονάδες

2 εκατ. συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις στις συντάξεις τους 2,2% έως 2,5%

Ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί εκ νέου

Αυξήσεις έως 100€/μήνα θα δουν την Άνοιξη και 700.000 δημόσιοι υπάλληλου

Καταργείται το τέλος επιτηδεύματος με όφελος 325€/χρόνο για ατομικές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους

Το ελάχιστο τεκμαρτό φορολογητέο ποσό των ελεύθερων επαγγελματιών θα μειώνεται στο μισό σε περιοχές με έως 1500 κατοίκους κι όχι 500 όπως ίσχυσε φέτος. Επιπλέον το κριτήριο του μέγιστου μισθού εργαζομένου δεν θα υπολογίζεται προσθετικά αλλά μόνο συγκριτικά

Οι εφημερίες των γιατρών του ΕΣΥ θα φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 22% γεγονός που θα οδηγήσει σε αύξηση αποδοχών κατά 130€/μήνα μεσοσταθμικά

Το επίδομα απομακρυσμένων περιοχών για τους γιατρούς εξαπλασιάζεται στα 600€/μηνα

Αυξάνεται 20% η νυχτερινή αποζημίωση για τους ενστόλους (Ένοπλες Δυνάμεις, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό)

Καταργείται ο ΕΦΚ σταθερής τηλεφωνίας ύψους 5% για συνδέσεις οπτικής ίνας με ταχύτητα άνω των 100Mbps

Στο τέλος του τρέχοντος έτους θα δοθεί και πάλι ένα επίδομα αλληλεγγύης από πόρους που έχουν ήδη προκύψει από την έκτακτη φορολόγηση στα διυλιστήρια και ενδεχομένως να «αβγατίσουν» από μεγαλύτερο πρωτογενές πλεόνασμα που θα προκύψει από την εκτέλεση του προϋπολογισμού :

670.000 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά και εισόδημα έως 1600€ θα λάβουν 100€-150€-200€ ανάλογα με το ύψος των συντάξεων τους (κύριων κι επικουρικών)

767.000 δικαιούχοι επιδόματος παιδιού θα πάρουν μια επιπλέον δόση

220.000 δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων ΟΠΕΚΑ και ΕΦΚΑ και 35.000 ανασφάλιστοι υπερήλικες θα λάβουν 200€

205.000 δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος θα το λάβουν αυξημένο κατά 50%

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ

Εδώ έρχεται με ένα μέτρο έκπληξη η κυβέρνηση να απαλλάξει τις επιχειρήσεις που θα ενισχύσουν τα μέλη του προσωπικού τους που γίνονται γονείς με παροχές έως 5.000€, από το φόρο για τα ποσά αυτά.

Όπως αναμενόταν, επέρχεται σύγκλιση των δικαιωμάτων των τρίτεκνων με αυτά των πολύτεκνων όπως τον διορισμό στο Δημόσιο, την εισαγωγή στα ΑΕΙ και τη συμμετοχή στα προγράμματα του κοινωνικού τουρισμού.

Τα επιδόματα προς τους νέους γονείς αυξάνονται κατά 20εκατ€ και καταργείται ο φόρος 15% για την ασφάλιση υγείας παιδιών έως 15 ετών.



Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας θα ανακοινώσει εντός των ημερών επιπλέον μέτρα ενώ το ίδιο Υπουργείο έχει αναλάβει την αναμόρφωση των επιδομάτων Στέγασής, Παιδιού και Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Και θα αυξηθούν αλλά θα γίνουν και πιο στοχευμένα ώστε να καταλήγουν σε όσους τα έχουν πραγματικά ανάγκη.



Αλλαγές αναμένεται να γίνουν και στο επίδομα ανεργίας. Αφενός θα γίνει εμπροσθοβαρές , ο δικαιούχος δηλαδή στην αρχή θα λαμβάνει μεγαλύτερο μέρος του ώστε να αντιμετωπισθεί πιο επαρκώς το σοκ της αλλαγής στον τρόπο ζωής του από την απώλεια της εργασίας του και κάθε τρίμηνο θα βαίνει μειούμενο. Επιπλέον το ύψος του θα συνδεθεί και με τις αποδοχές και τα έτη ασφάλισης των εργαζόμενων.

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ

Οι διαπραγματεύσεις με την Κομισιόν ήταν επιτυχείς και έτσι το Πρόγραμμα ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ 2 είναι γεγονός. Με πόρους 2δισ€ , τουλάχιστον 15.000 νέοι ή νέα ζευγάρια έως 50 ετών θα μπορέσουν να αποκτήσουν πρώτη κατοικία. Το επιτόκιο θα είναι το μισό από το εμπορικό. ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ-ΝΟΙΚΙΑΖΩ και το πρόγραμμα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ θα προχωρήσουν κανονικά.



Ο πρωθυπουργός όμως ανακοίνωσε κι ένα καινούριο πρόγραμμα ύψους 400εκατ€ για δάνεια έως 20000€ με μηδενικό επιτόκιο με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση χιλιάδων παλιών κατοικιών



Ταυτόχρονα Θα δοθεί τριετής απαλλαγή από το φόρο ενοικίων που θα εισπράττουν εκείνοι οι ιδιοκτήτες που θα ανοίξουν τα έως τώρα ακίνητα τους για μακροχρόνια μίσθωση. Η φοροαπαλλαγή αφορά και αυτούς που θα αποσύρουν τα ακίνητα τους από την βραχυχρόνια μίσθωση και θα τα κατευθύνουν στην μακροχρόνια.

Νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις τέλος στα 3 κεντρικά διαμερίσματα της Αθήνας για τουλάχιστον ένα χρόνο ενώ στις συμβάσεις μέσω πλατφορμών θα ισχύσει νέο, αυξημένο τέλος.



Η κινητροδότηση για την ασφάλιση των κατοικιών αξίας έως 500.000€ έναντι φυσικών καταστροφών, αυξάνεται με το διπλασιασμό την έκπτωσης του ΕΝΦΙΑ στο 20%. Παραμένει η μείωση στο 10% για κατοικίες μεγαλύτερης αξίας οι ιδιοκτήτες των οποίων μάλιστα αν δεν προβούν στην ασφάλιση τους, από τον Απρίλιο του 2025 δεν θα αποζημιώνονται από το κράτος σε περιπτώσεις καταστροφών.



Επιπλέον διευρύνεται ο κύκλος και της υποχρεωτικής ασφάλισης των επιχειρήσεων αφού το όριο τζίρου υποχωρεί από τα 2εκατ€ στις 500.000€. Σε διαφορετική περίπτωση μένουν εκτός αποζημιώσεων όπως εκτός θα μένουν και τα ανασφάλιστα οχήματα ιδιωτικής ή επαγγελματικής χρήσης

ΑΓΡΟΤΕΣ

Ο Πρωθυπουργός στάθηκε σε 3 πρωτοβουλίες:

- Τη μονιμοποίηση της κατάργησης του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο

- Ένα νέο σύστημα διαχείρισης των κόκκινων δανείων και μεμονωμένων αγροτών αλλά και συνεταιρισμών. Θα δίνεται δυνατότητα και μείωσης των τόκων ακόμη και κούρεμα του οφειλόμενου κεφαλαίου. Σε βάθος χρόνου η αποπληρωμή θα γίνεται με δυνατότητα αναχρηματοδότησης και οριστικής διευθέτησης και εξάλειψης εμπράγματων βαρών.

- Την εκπόνηση ενός προγράμματος 600εκατ€ για την αύξηση των καλλιεργειών σε θερμοκήπια.

Μετά τις κατοικίες, σχέδιο αντιπαροχής θα υπάρξει και για αδρανείς δημόσιες γαίες σε επενδυτές που θα κατασκευάσουν και θα καλλιεργούν σε θερμοκήπια με έμφαση εξαγώγιμα προϊόντα.

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στο τελευταίο κομμάτι των εξαγγελιών του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε έμφαση σε μέτρα που θα αυξήσουν την παραγωγικότητα και θα τονώσουν την ανάπτυξη της χώρας όπως:

- Την ίδρυση Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου με αρχικό κεφάλαιο 300εκατ€

- Την χορήγηση Golden Visa σε όσους επενδύουν τουλάχιστον 250.000€ στη χρηματοδότηση start up εταιρειών.

- Την εκπόνηση μελέτης για τον εντοπισμό και την κατάργηση των 15 πιο χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών με στόχο τη μείωση των διοικητικών βαρών κατά 25% με έμφαση στις εξαγωγικές επιχειρήσεις.

- Ειδικά για τον τουρισμό προβλέπεται η επιβολή τέλους κρουαζιέρας ανά επιβάτη, υψηλότερο σε Μύκονο και Σαντορίνη και χαμηλότερα στα υπόλοιπα νησιά με κλιμάκωση ανά περίοδο.

-Αυξάνεται επίσης από Απρίλιο έως Οκτώβριο το Τέλος Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση, αναλογικά, για ξενοδοχεία, καταλύματα και ενοικιαζόμενα ακίνητα μέσω πλατφορμών. Τα συγκεκριμένα έσοδα θα επιστρέφουν στις τοπικές κοινωνίες για να οργανώσουν καλύτερα τις υποδομές τους απέναντι στο βάρος που δέχονται κάθε καλοκαίρι.



Τα μέτρα θα εξειδικευθούν τη Δευτέρα σε μεγάλη συνέντευξη τύπου της ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών

