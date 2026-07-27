Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας, Μακάριος, συνεχάρη την εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των ανδρών για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στην τελική φάση του World Cup που ολοκληρώθηκε χθες (26/7) στο Σίδνεϊ. Υπενθυμίζεται ότι η αποστολή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος είχε επισκεφθεί τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας, με την ευκαιρία της παρουσίας της στο Σίδνεϊ, ενόψει της συμμετοχής της στη διοργάνωση.

Ο κ. Μακάριος δήλωσε μετά την επιτυχία της εθνικής ομάδας:

«Πληροφορηθείς, μετά πολλής χαράς, την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου από την Εθνική μας Ομάδα Υδατοσφαιρίσεως Ανδρών στο Παγκόσμιο Κύπελλο που διεξήχθη στο Σίδνεϊ, εκφράζω τα ολόθερμα συγχαρητήριά μου προς τον προπονητή κ. Θεόδωρο Βλάχο, τους αθλητές και όλα τα μέλη του επιτελείου της ομάδας τα οποία συνέβαλαν σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία.

Είναι μια επιτυχία η οποία χαροποιεί και συγκινεί ολόκληρο τον Ελληνισμό και ιδιαιτέρως την Ομογένειά μας στην Αυστραλία, όπως άλλωστε συμβαίνει με κάθε επιτυχία που προβάλλει διεθνώς τη γαλανόλευκη και τιμά το όνομα της μητέρας πατρίδος μας.

Όμως, η μεγαλύτερη χαρά μου πηγάζει πρωτίστως από την εμπειρία της γνωριμίας και επικοινωνίας που είχα με τους αθλητές της Ελληνικής ομάδας, τους οποίους υποδεχθήκαμε στην έδρα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας και στον Καθεδρικό μας Ναό. Γνωρίσαμε τότε παιδιά με ήθος, ταπεινότητα και σεβασμό, αξίες οι οποίες δεν αποτυπώνονται πάντοτε στις βαθμολογίες και τις κατακτήσεις αθλητικών διακρίσεων.

Καθώς αυτές οι αξίες σήμερα συνδυάζονται με την επίτευξη ενός ιστορικού ορόσημου για την Ελλάδα, την κατάκτηση για πρώτη φορά του χρυσού μεταλλίου σε Παγκόσμιο Κύπελλο, η χαρά και η υπερηφάνειά μας πολλαπλασιάζονται και, συγχρόνως, δοξάζουμε τον Θεό για το γεγονός ότι φανερώνει υγιή πρότυπα ενώπιον των νεότερων γενιών.

Εύχομαι ο Πανάγαθος να ευλογεί πάντοτε τα μέλη της αποστολής της Ελληνικής ομάδας και να τους χορηγεί υγεία, δύναμη και φώτιση, ώστε να συνεχίσουν να χαρίζουν στην πατρίδα μας στιγμές εθνικής υπερηφάνειας και, πρωτίστως, να αποτελούν διαρκές παράδειγμα προς μίμηση για τη νεολαία μας».

Πηγή: skai.gr

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