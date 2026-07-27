Τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένοπλοι άνδρες επιτέθηκαν σ’ ένα χωριό στη βορειοδυτική πολιτεία Καντούνα της Νιγηρίας, νωρίς το πρωί της 27ης Ιούλη, σύμφωνα με τις μαρτυρίες δύο κατοίκων. Πρόκειται για ένα τμήμα της χώρας που είναι αντιμέτωπο με μια θανατηφόρα ανταρσία των ένοπλων ισλαμιστών της Μπόκο Χαράμ και της αποσχισθείσας ομάδας ISWAP. Καμία ομάδα δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση στην πολιτεία Καντούνα.

Ο Ντόγκον Ράνα, γραμματέας του επικεφαλής του χωριού, δήλωσε ότι οι ένοπλοι επιτέθηκαν στην κοινότητα ανοίγοντας πυρ αδιακρίτως και πυρπολώντας σπίτια. Μεταξύ των νεκρών είναι οκτώ παιδιά, ενώ άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίσθηκαν. Η βία που χρησιμοποιούν ένοπλες ομάδες κακοποιών και άλλες ομάδες εγκληματιών έχει γίνει μια μεγάλη πρόκληση σε όλες τις περιοχές της βορειοδυτικής και βορειοκεντρικής Νιγηρίας, όπου οι κοινότητες στοχοποιούνται συχνά με θανατηφόρες επιδρομές.

Ο ηγέτης της νεολαίας Ισάγια Ντάουα, ένας ακόμη κάτοικος, είπε ότι οι επιτιθέμενοι εισέβαλαν στο χωριό Ναριντόν , στην περιοχή Καούρου της τοπικής κυβέρνησης, περίπου τα μεσάνυχτα όπου άνοιξαν πυρ εναντίον των κατοίκων. Ο Ντάουα είπε ότι μερικοί κάτοικοι σφαγιάσθηκαν, προσθέτοντας ότι αρκετά πτώματα μεταφέρθηκαν στο νεκροτομείο.

«Τα θύματα είναι γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι», είπε ο Ντάουα, προθέτοντας ότι οι επιτεθέντες πυρπόλησαν σπίτια πριν αποχωρήσουν.

Ο Ντάουα είπε ότι ο προσωπικό ασφαλείας έφθασε στο χωριό τις πρωινές ώρες μετά την επίθεση. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της πολιτείας Καντούνα Μανσούρ Χασάν δήλωσε ότι η διοίκηση θα παρουσιάσει σύντομα λεπτομέρειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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