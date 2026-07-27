«Οι δηλώσεις του Κυρ. Μητσοτάκη ότι "η Ελλάδα έχει σχέδια να γίνει μια χώρα στο επίκεντρο των διαδρόμων που προμηθεύουν φυσικό αέριο σε όλη την Ευρώπη", τη στιγμή που οι ενεργειακοί κόμβοι και οι ενεργειακές εμπορικές αρτηρίες φλέγονται από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους σε ολόκληρη την περιοχή, είναι η απόδειξη ότι η σταθερότητα την οποία επαγγέλλεται η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα, σημαίνει για τον λαό πολεμική εμπλοκή, ανασφάλεια, μεγάλες ανατιμήσεις και ακρίβεια» σημειώνει το ΚΚΕ σε σχόλιό του για τις δηλώσεις του πρωθυπουργού στη συνάντηση με τον Αυστριακό καγκελάριο.

«Η κυβέρνηση, με τη συναίνεση του ΠΑΣΟΚ, του κόμματος Τσίπρα κ.ά., βάζει τη χώρα πιο βαθιά στους ενεργειακούς ανταγωνισμούς, με κριτήριο τις ευρωατλαντικές συμμαχίες και τα συμφέροντα των ενεργειακών, κατασκευαστικών και μεταφορικών ομίλων και με αποτέλεσμα την εκτίναξη της ενεργειακής ακρίβειας για τον λαό» προσθέτει το σχόλιο του κόμματος και καταλήγει:

«Απέναντι σε αυτή την πολιτική και στα δύσκολα που έρχονται, είναι μονόδρομος για τον λαό να ακολουθήσει το δικό του σχέδιο και σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, να περάσει στην αντεπίθεση, βάζοντας μπροστά τις δικές του ανάγκες».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.