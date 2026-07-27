Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας δέχθηκε νωρίτερα σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο, τον πρόεδρο της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος Γιώργο Βαρυθυμιάδη και την πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων Χριστίνα Σαχινίδου, στους οποίους παρέδωσε αντίγραφο του ψηφίσματος 553/29.6.2026 της Βουλής των Αντιπροσώπων της Πολιτείας της Πενσυλβάνια σχετικά με την ανακήρυξη της 19ης Μαΐου ως Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Ο κ. Τασούλας ανέφερε ότι πριν λίγες μέρες στη συνάντηση που είχε με το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού (ΠΑ.Δ.Ε.Ε), ο Steve Malagari, ο εκλεγμένος ομογενής βουλευτής στο Κοινοβούλιο της Πενσυλβάνια, τον ενημέρωσε για το ψήφισμα της Βουλής των Αντιπροσώπων της αμερικανικής πολιτείας, το οποίο αναγνώρισε τη 19η Μαΐου ως Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

«Θέλησα λοιπόν, να σας επιδώσω το αντίγραφο του ψηφίσματος που μου έφερε ο κ. Malagari, το οποίο αναφέρεται στους διωγμούς και τις απίστευτες κακουχίες που υπέστησαν οι Έλληνες Πόντιοι, αλλά και οι Αρμένιοι από την Οθωμανική Αυτοκρατορία την περίοδο, κυρίως, του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Μάλιστα αναφέρει τον αριθμό των θυμάτων, 353.000 άτομα, που είναι το μισό του πληθυσμού του Ποντιακού Ελληνισμού της εποχής εκείνης. Πρόκειται για απόφαση που έρχεται σε συνέχεια αποφάσεων άλλων πολιτειακών κοινοβουλίων της Αμερικής, όπως των Νιού Τζέρσεϊ, Αλαμπάμα, Μασαχουσέτη, Νέα Υόρκη, Φλόριντα κ.ά. Είναι ο καρπός της προσπάθειας που καταβάλλουν όχι μόνο οι δύο μεγάλοι σύλλογοί σας και η ελληνική Πολιτεία αλλά και ο Ελληνισμός της Διασποράς, για τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων».

Με τη σειρά τους ο Γιώργος Βαρυθυμιάδης, και η Χριστίνα Σαχινίδου ευχαρίστησαν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος στέκεται πάντα στο πλευρό του Ποντιακού Ελληνισμού.

«Είναι η πρώτη φορά μετά από όλες αυτές τις αναγνωρίσεις που εμπλέκεται η Πολιτεία και αυτό μας δίνει δύναμη και μεγάλη χαρά. Δεν κηρύττουμε το μίσος, ζητάμε τη δικαίωση αυτών των ανθρώπων και στο πρόσωπο το δικό σας νομίζουμε ότι σιγά - σιγά έρχεται», τόνισε ο κ. Βαρυθυμιάδης.

«Θεωρώ ότι εσείς προσωπικά, αλλά και η Προεδρία είναι πάντοτε δίπλα μας. Μετά από τόσα χρόνια συνεχίζουμε να επιμένουμε για την αναγνώριση της Γενοκτονίας του Ποντιακού ελληνισμού. Κάθε τέτοια προσπάθεια έχει μεγάλη πολιτική βαρύτητα και αυτό μας συγκινεί», τόνισε η κυρία Σαχινίδου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.