Την ευρύτερη αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος επισκέφθηκε, χθες, Πέμπτη 31 Ιουλίου, την 355 Μοίρα Τακτικών Μεταφορών της 112 Πτέρυγας Μάχης, στην αεροπορική βάση Ελευσίνας.

«Η παρουσία μου στην 112 Πτέρυγα Μάχης επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά την σταθερή εκτίμηση της Πολιτείας στο έργο το οποίο επιτελείτε και που υπερβαίνει τις στενές υπηρεσιακές παραμέτρους. Εδράζεται σε μια ευρύτερη αποστολή. Στη στήριξη της κοινωνίας και στην ενίσχυση της συλλογικής ασφάλειας. Της ασφάλειας των πολιτών» τόνισε ο κ. Δένδιας.

Απευθυνόμενος στο προσωπικό, ξεκαθάρισε: «Διαδραματίζετε εσείς έναν πολύ καθοριστικό ρόλο στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των Ελλήνων πολιτών αλλά και του φυσικού πλούτου και του μοναδικού περιβάλλοντος της πατρίδας μας».

Και συνέχισε: «Τόσο τα πληρώματα, όσο και τα τεχνικά κλιμάκια, επιχειρούν κάθε μέρα, όλο το 24ωρο, συχνά υπό τις πιο ακραίες συνθήκες με αυταπάρνηση και με γενναιότητα. Με προσήλωση στο καθήκον, και στην συνταγματική αποστολή. Κάθε πτήση σας θωρακίζει την πατρίδα, θωρακίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, θωρακίζει την Πολιτική Προστασία. Από την αρχή του χρόνου έχουν πραγματοποιηθεί 541 αποστολές αεροπυρόσβεσης. 1265 ωρες.884 αποστολές αεροδιακομιδών, 2.610 ώρες. Έχουν μεταφερθεί 1.369 ασθενείς και 26 μοσχεύματα για να δώσουν ζωή σε συνανθρώπους μας».

«Επιπρόσθετα», ανέλυσε, «από τον Ιούλιο του 2023, 164 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων έχουν διατεθεί ως οδηγοί ασθενοφόρων σε 67 δομές υγείας του ΕΚΑΒ, των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων της πατρίδας μας - δράση την οποία έχω δώσει εντολή στον αρχηγό ΓΕΕΘΑ να συνεχίσουμε και κατά το τρέχον έτος».

«Η Πολιτεία», ανέφερε, «έχει πλήρη επίγνωση της αποστολής την οποία επιτελείτε. Ως ελάχιστη αναγνώριση έχει προβεί στην προσαύξηση του πτητικού επιδόματος στους Ιπτάμενους και της νυκτερινής αποζημίωσης στο τεχνικό προσωπικό και η στήριξη αυτή αποτελεί δέσμευση που ενισχύει και την επάρκεια και το αξίωμα».

«Στο πλαίσιο αυτό», συμπλήρωσε, «εντάσσεται και η ενίσχυση του στόλου με την προμήθεια επτά νέων αεροσκαφών DHC-515 και στην τεχνική αναβάθμιση των CL-415».

Όπως είπε, η «Ατζέντα 2030» δεν περιορίζεται «στα μαχητικά αεροσκάφη» αλλά «επεκτείνεται και σε όλες τις δράσεις που στηρίζουν την κοινωνική μας συνοχή».

Δεν παρέλειψε να εκφράσει «τα συλλυπητήρια εκ μέρους όλων των Ελλήνων στις οικογένειες όσων έχουμε θρηνήσει μέχρι σήμερα σε αυτή τη προσπάθεια στήριξης της κοινωνίας».

Όπως χαρακτηριστικά είπε, για τους 19 Ιπτάμενους χειριστές που έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα, «όχι μόνο δεν τους ξεχνάμε αλλά τους τιμάμε» ενώ ανέφερε τα ονόματα τους.

Για το ιπτάμενο προσωπικό με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δίκαιου, επισήμανε: «Η τεχνική επάρκεια, η επιχειρησιακή διαθεσιμότητα, η επαγγελματική αρτιότητα, αποτελούν θεμέλιο της συνεργασίας».

Συνεχάρη όλο το προσωπικό, το ιπτάμενο, το τεχνικό «που βρίσκεται σε μια διαρκή τεχνική εγρήγορση και επί 24 ώρες το 24ωρο μάχεται ώστε τα πτητικά μέσα να είναι έτοιμα να συντρέξουν αποτελεσματικά το δύσκολο έργο και της πυρόσβεσης και των αεροδιακομιδών».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΑ αντιπτέραρχο (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη, ενημερώθηκε από τον διοικητή της 355 Μοίρας Τακτικών Μεταφορών για την αποστολή, το έργο και τις πυροσβεστικές αποστολές που έχουν διενεργηθεί από την έναρξη της θερινής περιόδου δασοπυρόσβεσης, καθώς και για ζητήματα συντήρησης, διαθεσιμότητας και ετοιμότητας των εναέριων πυροσβεστικών μέσων της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο κ. Δένδιας παρακολούθησε επίδειξη-παρουσίαση των αεροσκαφών CL - 215/415 και περιηγήθηκε στη Μοίρα Συντηρήσεως Αεροσκαφών, όπου συνομίλησε με ιπτάμενο, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό.

Στην επίσκεψη παρευρέθησαν, επίσης, ο διοικητής της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης υποπτέραρχος (Ι) Βασίλειος Μπρούμας και ο διοικητής της 112 Πτέρυγας Μάχης ταξίαρχος (Ι) Ευθύμιος Σιμιτζής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

