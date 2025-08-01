Η ραστώνη του Αυγούστου αντίδοτο στα μέτωπα που επιμένουν

Της Δώρας Αντωνίου

Στη διακοπή των εργασιών της Βουλής και στην έναρξη του καθιερωμένου αυγουστιάτικου διαλείμματος επενδύει η κυβέρνηση για την απόσβεση των ισχυρών κραδασμών που επέφεραν οι χειρισμοί που έγιναν κατά την ψηφοφορία για τις προτάσεις σύστασης Προανακριτικής, χθες τα ξημερώματα στη Βουλή.

Αν η αρχική ανησυχία της κυβέρνησης, που οδήγησε στην έντονη φημολογία για αποχώρηση από την ψηφοφορία τις προηγούμενες ημέρες, ήταν ότι θα προκύψουν διαφοροποιήσεις και διαρροές στην ψηφοφορία, που θα έφερναν την πλειοψηφία σε θέση άμυνας απέναντι σε επικρίσεις από την αντιπολίτευση για απώλεια δεδηλωμένης, είναι αμφίβολο, τελικά, αν οι κινήσεις που επελέγησαν έχουν καλύτερο αποτέλεσμα.

Η συνέχιση της σκληρής αντιπαράθεσης χθες, δείχνει ότι το θέμα θα έχει και συνέχεια. Βεβαίως, η κυβέρνηση υπεραμύνεται των επιλογών που έγιναν και απορρίπτει τις αιτιάσεις για αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις και παράβαση του κανονισμού της Βουλής. Ωστόσο, καλείται να διαχειριστεί τρία διαφορετικά μέτωπα.

Το πρώτο αφορά το εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ. Το κλίμα που επικρατεί δεν είναι ιδιαίτερα θετικό και εκφράζονται επικρίσεις για όσα έγιναν στη συνεδρίαση της Ολομέλειας και την εικόνα που παρουσίασε η πλειοψηφία, η οποία έδειξε να καταφεύγει σε τακτικισμούς για να ξεπεράσει τον σκόπελο της Προανακριτικής. Είναι ερώτημα αν μετά από όσα συνέβησαν οι δυσαρεστημένοι βουλευτές μειώνονται ή αυξάνονται. Το κλίμα και οι αντιδράσεις που θα εισπράξουν οι βουλευτές από την εκλογική βάση τις προσεχείς ημέρες, στη θερινή εξόρμηση στις περιφέρειές τους, θα κρίνει πολλά για τις διαθέσεις τους κατά την επάνοδο μετά τον Δεκαπενταύγουστο.

Το δεύτερο μέτωπο είναι αυτό με την αντιπολίτευση. Η κυβερνητική πλειοψηφία βρίσκεται πλέον χωρίς συμμάχους και συνομιλητές στη Βουλή, καθώς φαίνεται ότι όλοι βρίσκονται «απέναντι», ενώ όσα έγιναν στη συνεδρίαση για την προανακριτική προκάλεσαν μεγάλη ένταση. Η κυβέρνηση επιδίωξε να κλείσει τα ζητήματα που σχετίζονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ πριν από την καλοκαιρινή ανάπαυλα. Ωστόσο, τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιμένουν ότι δεν αναγνωρίζουν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, τη θεωρούν ως μη γενόμενη, και διερευνούν τις κινήσεις στις οποίες μπορούν να προχωρήσουν, για να διατηρήσουν το θέμα στο προσκήνιο και να το ξαναφέρουν στη Βουλή.

Το τρίτο μέτωπο αφορά την ερμηνεία των προβλέψεων του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος έκανε την αρχή χθες και προκάλεσε δημόσια αντιπαράθεση με την κυβέρνηση για τις επιλογές και τους χειρισμούς της. Και αναμένεται ότι θα υπάρξει συνέχεια τις επόμενες ημέρες.

Από την πλευρά της κυβέρνησης έδωσαν, βεβαίως, απαντήσεις, παρουσιάζοντας τη δική τους ανάγνωση για τις προβλέψεις που αφορούν την απαρτία και την επιστολική ψήφο. Ωστόσο, δεν είναι ευχάριστο και σίγουρα όχι παραγωγικό πολιτικά το να συντηρείται μια τέτοια δημόσια συζήτηση.

Πηγή: skai.gr

