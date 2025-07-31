Επίθεση κατά του Μακάριο Λαζαρίδη εξαπέλυσε σήμερα στη Βουλή η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου με αφορμή τη σύγκρουση που είχε νωρίτερα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας με τον Διαμαντή Καραναστάση.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, θέλοντας να υπερασπιστεί τον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας και σύντροφό της, Διαμαντή Καραναστάση εξαπέλυσε διάφορους χαρακτηρισμούς εναντίον του βουλευτή της ΝΔ χαρακτηρίζοντας τον «γυμνοσάλιαγκα», «λέσι» και «υποκείμενο».

Μάλιστα, η κυρία Κωνσταντοπούλου υποστήριξε μεταξύ άλλων πως ο Διαμαντής Καραναστάσης είναι «κλεισμένος» στη Βουλή αφήνοντας την καριέρα του στο θέατρο.

«Αυτός που δέχεται τις πιο χυδαίες επιθέσεις είναι ο Διαμαντής Καραναστάσης. Ακαθαρσία είναι ο Λαζαρίδης, ακαθαρσία είναι όλα αυτά τα πρόσωπα του παρασκηνίου, του σκότους που νομίζουν ότι θα λερώσουν ανθρώπους καθαρούς, διαυγείς, ανθρώπους που κινούνται με αρχές. Εγώ αυτούς τους ανθρώπους, όπως τον Διαμαντή, όχι μόνο τους υπερασπίζομαι αλλά τους τιμώ» είπε αρχικά από το βήμα της Βουλής η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Στη συνέχεια επιτέθηκε στον κ. Λαζαρίδη λέγοντας: «Θέλω να πω στον κ. Λαζαρίδη για όλα τα χυδαία ψέματα που είπε ότι ο κ. Καραναστάσης δεν είναι ένας ανεπάγγελτος, όπως προσπάθησε να τον εμφανίσει ούτε κάποιος άσημος καλλιτέχνης. Είναι ένας αυτοδημιούργητος άνθρωπος, που ήρθε από τη Λάρισα στην Αθήνα, που αγαπάει την πατρίδα του, μόνος του πέρασε στη σχολή στην 1η σχολή της 1ης δέσμης και μόνος του την εγκατέλειψε για το όνειρό του. Είναι εκείνος που ήταν επιτυχημένος πρωταγωνιστής στην τηλεόραση την άφησε για το θέατρο και τώρα του λείπει που είναι κλεισμένος εδώ πολλές ώρες.

Οργανώνοντας με τον πιο ιδιοφυή τρόπο την επικοινωνία μας στην κοινωνία και ταυτόχρονα είναι εισηγητής στα περισσότερα νομοσχέδια, μέλος στην επιτροπή οδικής ασφάλειας που έχει κάνει παρεμβάσεις για την ασφάλεια των οδηγών. Και αυτά βέβαια ο συκοφάντης γυμνοσάλιαγκας Λαζαρίδης τα γνωρίζει καλά γιατί ήταν πρόεδρος σε αυτή την επιτροπή. Και γνωρίζει πόσες προτάσεις έκανε ο Διαμαντής Καραναστάσης.

Γνωρίζει καλά πώς τον έγλειφε και με έγλειφε από την πρώτη στιγμή. Έλεγε «Διαμαντή τιμάς την επιτροπή, «Διαμαντή σε παρακαλώ», «Διαμαντή σε τιμώ», υπάρχουν και μηνύματα. Αυτοί είναι οι γυμνοσάλιαγκες, αυτά είναι τα θρασύδειλα πρόσωπα που δεν τολμούν να αντιπαρατεθούν. Και θα έλεγα τη λέξη λέσι, αλλά θα πω πνευματικά πράγματα. Και τολμάει αυτό το υποκείμενο να πει για τον Καραναστάση ότι είναι άφαντος από τη βουλή».

