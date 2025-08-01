Λογαριασμός
Επίσκεψη Δένδια στην αεροπορική βάση Ελευσίνας (Φωτογραφίες)

Συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΑ αντιπτέραρχο Δημοσθένη Γρηγοριάδη βρέθηκε στο στέγαστρο συντηρήσεως και παρακολούθησε προληπτικό έλεγχο αεροσκάφους CL-215

Νίκος Δένδιας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επισκέφθηκε χθες, Πέμπτη 31 Ιουλίου, την 355 Μοίρα Τακτικών Μεταφορών της 112 Πτέρυγας Μάχης στην αεροπορική βάση Ελευσίνας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΑ αντιπτέραρχο (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη.

«Ενημερώθηκα για την αποστολή και το έργο της 355 Μοίρας Τακτικών Μεταφορών στη διάσωση του φυσικού περιβάλλοντος της πατρίδας μας και ευχαρίστησα τους ιπταμένους και τους τεχνικούς των πυροσβεστικών αεροσκαφών για τον καθημερινό αγώνα τους» ανέφερε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Ο κ. Δένδιας, με δεύτερη ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ, αναφέρει ότι βρέθηκε στο στέγαστρο συντηρήσεως και παρακολούθησε προληπτικό έλεγχο σε αεροσκάφος CL-215.

«Ενημερώθηκα από τον επικεφαλής και τα στελέχη», προσθέτει, «για την πορεία των εργασιών και την τεράστια προσπάθειά τους υπό δύσκολες συνθήκες για να υπάρχει, κατά το δυνατόν, υψηλή διαθεσιμότητα πυροσβεστικών αεροσκαφών».

