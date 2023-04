Συνάντηση Δένδια με Μαλτέζο ΥΠΕΞ: «Ο αναθεωρητισμός δεν έχει θέση στη σύγχρονη εποχή»

«Ο αναθεωρητισμός δεν έχει θέση στη σύγχρονη εποχή και πρέπει να καταδικάζεται από όπου και αν προέρχεται», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, σε δηλώσεις του μετά τη συνάντησή του με τον Μαλτέζο υπουργό Εξωτερικών, Ίαν Μποργκ, στην Αθήνα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, όπως επεσήμανε ο κ. Δένδιας συζητήθηκε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, το απαράδεκτο της προσπάθειας μεταβολής συνόρων με τη βία και η κοινή υποχρέωση να στηριχθεί η Ουκρανία σε όλα τα επίπεδα, καθώς και το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, η UNCLOS.

Ι welcomed @GreeceMFA #Malta FM @MinisterIanBorg.

Talks focused on:

🔹further strengthening 🇬🇷🇲🇹 relations & cooperation in various sectors, including economy, tourism, culture

🔹cooperation within EU & EUMED-9, UN & other int’l organizations

🔹 UNCLOS pic.twitter.com/ksaoOfVbY2