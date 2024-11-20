Του Αντώνη Αντζολέτου

Για το σημερινό debate ο στόχος είναι διττός. Από τη μια οι υποψήφιοι για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ να αναδείξουν το πρόγραμμά τους και να πείσουν το κοινό πως μπορούν να πετύχουν την ανάκαμψη του κόμματος και από την άλλη και οι τέσσερις να καταφέρουν να συσπειρώσουν την παλαιά βάση. Το τελευταίο εγχείρημα δεν είναι καθόλου εύκολο με όσα έχουν συμβεί τον τελευταίο χρόνο στην Κουμουνδούρου που συνοδεύεται από μια δημοσκοπική κατάρρευση.

Την ίδια ώρα στο στρατόπεδο Κασσελάκη ετοιμάζονται, πιθανότατα το Σάββατο, όχι μόνο να παρουσιάσουν την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα, αλλά να μπλοκάρουν κόσμο που θα πήγαινε στις ΣΥΡΙΖΑϊκές κάλπες. Οι ζυμώσεις και οι επαφές του πρώην προέδρου με βουλευτές είναι συνεχείς και όπως έχει ειπωθεί αρκετές φορές εκτός από τη Θεοδώρα Τζάκρη, ο Ευάγγελος Αποστολάκης και η Γιώτα Πούλου είναι αυτή τη στιγμή οι πιθανότεροι για να πατήσουν το «κόκκινο κουμπί» και να αποχωρήσουν από την κοινοβουλευτική ομάδα.

Τον αλληλοσπαραγμό των τελευταίων μηνών θα επιχειρήσουν να αφήσουν πίσω σήμερα οι Σωκράτης Φάμελλος, Παύλος Πολάκης, Νικόλας Φαραντούρης και Απόστολος Γκλέτσος.

Αναμένεται, ωστόσο να ασκήσουν κριτική στον Στέφανο Κασσελάκη.

Στον ΣΥΡΙΖΑ έφτιαξαν και σποτ με κεντρικό σύνθημα: «Δυναμικά μπροστά». «Για έναν ΣΥΡΙΖΑ ισχυρό, για να ακουστεί ξανά η φωνή των αριστερών, προοδευτικών πολιτών, για να ακουστεί ξανά η φωνή της κοινωνίας» αναφέρεται στο προεκλογικό βίντεο. Για την εκλογή συνέδρων, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Κουμουνδούρου, προσήλθαν να ψηφίσουν 43.000 πολίτες. Αν αυτός ο αριθμός διπλασιαστεί από μέλη και φίλους στις κάλπες της Κυριακής θα θεωρηθεί μια πολύ σημαντική επιτυχία, με δεδομένες τις συνθήκες που διεξάγονται οι εκλογές.

Έχει φτιαχτεί εδώ και αρκετές ημέρες ιστοσελίδα η οποία φιλοξενεί το πρόγραμμα των τεσσάρων υποψήφιων προέδρων η οποίοι θα αναμετρηθούν το βράδυ στις εξής θεματικές ενότητες: οικονομία, κλιματική κρίση, κοινωνικό κράτος/κόμμα-οργάνωση, εξωτερική πολιτική.

Το debate θα γίνει στα πρότυπα του ΠΑΣΟΚ, ωστόσο θα επιχειρηθεί ο διάλογος μεταξύ των υποψηφίων να έχει μεγαλύτερη διάρκεια. Η διάρκεια κάθε δημοσιογραφικής ερώτησης, σε ό,τι αφορά τις τέσσερις θεματικές ενότητες, δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 30’’ και η διάρκεια κάθε απάντησης τα 120”.

Θα δέχονται follow up ερωτήσεις και κάθε απάντηση δεν θα ξεπερνά τα 60’’. Σε κάθε ενότητα, ο καθένας από τους υποψηφίους θα έχει το δικαίωμα υποβολής ερώτησης σε έναν έως δυο συνυποψηφίους του. Κάθε ερώτηση δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30’’ και κάθε απάντηση τα 120’’. Η τηλεμαχία θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση του προσωπικού οράματος του κάθε υποψηφίου, χρονικής διάρκειας έως 180’’.

