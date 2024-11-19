Ανακοίνωση για τη συμπλήρωση 1.000 ημερών από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Η Ελλάδα επαναλαμβάνει τη στήριξή του στον αγώνα των Ουκρανών και κάνει λόγο για μία «δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη, που θα εδράζεται στο διεθνές δίκαιο».

Τονίζει, δε, ότι «η σκέψη μας πηγαίνει στα χιλιάδες θύματα του πολέμου».

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών:

«Στην θλιβερή αυτή επέτειο των 1000 ημερών από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η σκέψη μας πηγαίνει στα χιλιάδες θύματα του πολέμου, μεταξύ των οποίων και μέλη της Ελληνικής Κοινότητας. Η Ελλάδα στηρίζει την Ουκρανία στον αγώνα της για μία δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη που θα εδράζεται στο διεθνές δίκαιο, στον Χάρτη και στα Ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του ουκρανικού λαού για ασφάλεια, εθνική ανεξαρτησία και ευημερία, στο πλαίσιο ενός κοινού ευρωπαϊκού μέλλοντος».

Πηγή: skai.gr

