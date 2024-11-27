Βέρτιγκο στις σχέσεις Τουρκίας - ΗΠΑ μετά τις δηλώσεις Γκιουλέρ για F-16 και S-400

«Είμαστε έτοιμοι να ενεργοποιήσουμε τους S-400 εντός 12 ωρών» δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, ενώ προαναγγέλλει την εγκατάλειψη του προγράμματος αγοράς κιτ εκσυγχρονισμού των F-16, με αποτέλεσμα ο προϋπολογισμός του προγράμματος να μειώνεται από τα 20 δισ. δολάρια σε 7 δισ. δολάρια.

Σύγχυση προκαλούν, επίσης, οι δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Άμυνας σχετικά με την αγορά F-35. Οι δηλώσεις Γκιουλέρ έγιναν στην επιτροπή προϋπολογισμού του τουρκικού κοινοβουλίου, όπως μετέδωσε ο Μανώλης Κωστίδης.

Αναλυτικά ο Γιασάρ Γκιουλέρ δήλωσε: «Στις τελευταίες συνομιλίες μας με τις ΗΠΑ, απορρίψαμε τις απαιτήσεις του τύπου 'θα κάνετε το τάδε, θα κάνετε το άλλο' για τους S-400. Όλα τα μέρη που θα εγκαταστήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τους S-400 είναι καθορισμένα.

Τα μέρη που θα εγκατασταθούν, συμπεριλαμβανομένων και των υπόστεγων όπου θα αναπτυχθούν, όλα είναι έτοιμα. Με το που θα δώσουμε μια εντολή, θα μετακινηθεί στην όποια περιοχή για την οποία δώσαμε εντολή. Εντός 12 ωρών, θα έχει εγκατασταθεί ολόκληρο το σύστημα. Πρόκειται για ένα σύστημα αεράμυνας που χρησιμοποιείται όταν η απειλή αεροπορικής επίθεσης φτάνει στο ύψιστο επίπεδο.

Στο πλαίσιο της προμήθειας των F16 Block 70, πραγματοποιήσαμε μια αρχική πληρωμή ύψους 1,4 δισ. δολαρίων. Με αυτά επρόκειτο να αγοραστούν 40 αεροσκάφη F-16 Block 70 Viper και θα εκσυγχρονίζαμε 79 από αυτά, αλλά αλλάξαμε γνώμη (το εγκαταλείψαμε). Διότι οι εγκαταστάσεις στην TAI αυτή τη στιγμή είναι σε θέση να κάνουν από μόνες τους τον εκσυγχρονισμό των F-16. Θα αγοράσουμε 40 αεροσκάφη και εξειδικευμένα πυρομαχικά, το σύνολο των οποίων θα ανέρχεται σε περίπου 6,5-7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Έχουμε 6 αεροσκάφη εκεί. Όταν οι ΗΠΑ είδαν ότι κατασκευάσαμε το KAAN και ότι πετούσε, άλλαξαν γνώμη για τα F-35. Και οι ίδιοι δηλώνουν ότι θα μπορούσαν να δώσουν F 35. Δεν υπήρξε εξέλιξη σε αυτό το θέμα. Επιμένουμε και για την επιστροφή του μεριδίου παραγωγής μας και έχουμε εκφράσει την επιθυμία μας να αγοράσουμε 40 F-35».

Αιχμές για την παρουσία των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Ο Γκιουλέρ, επίσης, άφησε αιχμές και για την παρουσία των ΗΠΑ στην Ελλάδα, λέγοντας: «Από την άλλη, παρακολουθούμε στενά όλες τις εξελίξεις στην περιοχή μας, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην Αλεξανδρούπολη, σε ό,τι αφορά την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας μας και αξιολογούμε τις επιπτώσεις τους στη χώρα μας. Σε αυτό το πλαίσιο γνωρίζουμε την παρουσία των ΗΠΑ στην Ελλάδα και ποιες βάσεις χρησιμοποιούν στην Ελλάδα. Η ανάπτυξη στρατιωτικών στοιχείων από τις ΗΠΑ στην Αλεξανδρούπολη επηρεάζει τις στρατηγικές ισορροπίες στην περιοχή και αφορά άμεσα τις πολιτικές ασφαλείας της Τουρκίας».

