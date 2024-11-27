Νομοσχέδιο για ενίσχυση ΕΣΥ και φαρμακευτικής δαπάνης στη Βουλή από τον Άδωνι Γεωργιάδη

Ολοκληρώθηκε από την επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής η επεξεργασία του ερανιστικού νομοσχεδίου για την ενίσχυση του ΕΣΥ και την παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης. Υπέρ του νομοσχεδίου έχει δηλώσει η Νέα Δημοκρατία.

Επιφύλαξη για την τελική της στάση στην ολομέλεια, έχει δηλώσει η αντιπολίτευση, με εξαίρεση το ΚΚΕ που δήλωσε εξ αρχής ότι θα το καταψηφίσει.

Το νομοσχέδιο αυτό έχει λύσεις για πάρα πολλά επιμέρους ζητήματα, επανέλαβε ο υπουργός Υγείας.

Αναφερόμενος στις διατάξεις για το clow back, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι το clow back είναι «φάρμακο για τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης» και «όπως όλα τα φάρμακα, έχει παρενέργειες, ιδίως όταν το παίρνεις σε μεγάλες δόσεις, που τότε μπορεί οι παρενέργειες να είναι και θανάσιμες», δηλαδή «να μείνουμε χωρίς φάρμακα», αφού έφτασαν εταιρείες να πρέπει να πληρώσουν clow back 83%.

«Αυτό δημιούργησε μεγάλη κρίση στην βιομηχανία και στη σχέση μας με αυτούς και στην εξασφάλιση της ροής φαρμάκων στην Ελλάδα. 'Αρα ένας από τους στόχους ήταν να μειώσουμε το clow back, ώστε να υπάρξει ομαλότητα στην αγορά. Ένα από τα μέτρα μείωσης του clow back είναι και το άρθρο για τον εξορθολογισμό της αυτόματης επιστροφής (claw back) επί της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης», είπε ο υπουργός Υγείας και πρόσθεσε ότι στην πραγματικότητα, αυτό που γίνεται με την τιθέμενη διάταξη είναι ότι «μειώνεται η προστασία των φαρμάκων από 5 ευρώ και πάνω για να είναι πιο ισόρροπη η κατανομή του claw back στα πιο ακριβά φάρμακα τα οποία είχαν φύγει πάρα πολύ ψηλά».

Ανέφερε δε ότι ο νόμος του claw back, από τότε που πρωτοκαθιερώθηκε έχει γλυτώσει τον Έλληνα φορολογούμενο, δεκάδες δις ευρώ.

Ο κ. Γεωργιάδης, κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του, απάντησε στις επικρίσεις ότι η κυβέρνηση απεργάζεται σχέδια μετατροπής των νοσοκομείων του ΕΣΥ σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.

«Είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος (σ.σ. ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ) ότι το όραμα του υπουργού Υγείας 'Αδωνι Γεωργιάδη θα ήταν να κάνει όλα τα νοσοκομεία ΝΠΙΔ. Αληθές εστί. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να σας πω ότι, αν ρωτάτε τη γνώμη μου, τα ΝΠΙΔ δουλεύουν καλύτερα. Για το αν προτίθεμαι να το κάνω, δηλαδή να μετατρέψω όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ σε ΝΠΙΔ, όχι δεν προτίθεμαι. Θα μου πείτε ΄γιατί δεν προτίθεσαι;'. Διότι υπάρχουν και πολιτικοί λόγοι σε μια απόφαση. Εγώ μπορεί να πιστεύω ότι τα ΝΠΙΔ δουλεύουν καλύτερα, δεν σημαίνει ότι αυτό το σέβονται όλοι οι βουλευτές της ΝΔ, όλη η κυβέρνηση ότι είναι ώριμο το ΕΣΥ για μια τέτοια μεταβολή. 'Αρα αν με ρωτάτε αν έχω κάποιο τέτοιο σχέδιο, σας απαντώ ότι όχι δεν έχω τέτοιο σχέδιο. Αν με ρωτάτε, ΄πιστεύεις ότι θα ήταν χρήσιμο;', σας απαντώ ναι, πιστεύω ότι θα ήταν χρήσιμο. Όμως δεν είναι η ώρα για να γίνει. Εντάξει, ας κάνουν κάτι οι επόμενοι υπουργοί. Δεν είναι ανάγκη να τα κάνουμε όλα τώρα…. Πάντως να ξεκαθαρίσουμε καίτοι το πιστεύω ότι θα ήταν χρήσιμο, δεν έχω τέτοιο σχέδιο».

Ο υπουργός Υγείας σχολίασε και τις επικρίσεις που δέχεται ο ίδιος και η κυβέρνηση για πολιτική εμπορευματοποίησης της υγείας και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στην υγεία.

«Παρά τα όσα με κατηγορείτε ότι είμαι ένας υπουργός που θέλει να καταστρέψει το ΕΣΥ υπέρ του ιδιωτικού τομέα, πρέπει να σας πω ότι πριν λίγο είχα ένα πάρα πολύ δηκτικό μήνυμα από έναν από τους πολύ μεγάλους κλινικάρχες που μου έλεγε «74,6% αυξήσατε τον προϋπολογισμό για την υγεία, επί Μητσοτάκη, και εμείς οι ιδιωτικές κλινικές δεν πήραμε ούτε ευρώ». Και αυτό αλήθεια είναι. Πράγματι, το 99,9% των πόρων που αυξήσαμε πήγε στο δημόσιο σύστημα. Γιατί όσο και αν εσείς θέλετε να μας πείτε ότι θέλουμε να καταστρέψουμε και να κλείσουμε το δημόσιο σύστημα, δεν έχουμε τέτοια πρόθεση. Αντιθέτως, το σύνολο των πόρων που καταφέρνουμε και εξασφαλίζουμε από την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και το νοικοκύρεμα των δημοσίων οικονομικών, κατευθύνεται στο δημόσιο σύστημα και όλες οι μεταρρυθμίσεις έχουν στόχο να δουλεύει καλύτερα το δημόσιο σύστημα», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Νωρίτερα, ο υπουργός Υγείας απευθύνθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ: «Πανηγυρίζετε σήμερα που η Μέρκελ λέει καλά λόγια για τον Τσίπρα. Πανηγυρίζετε! Πήρατε την εξουσία με τους αγανακτισμένους, με τα go back madame Merkel και το Δ' Ράιχ, που λέγατε τους ΠΑΣΟΚ προδότες και προσκυνημένους, στον Σόιμπλε και τη Μέρκελ , και σήμερα σε όλα τα κανάλια κοκορεύεστε σαν τα παγώνια, φουσκώνετε που είπε κάτι για τον Τσίπρα! 'Αντε βγάλε άκρη…».

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης ζήτησε από τον υπουργό να καταθέσει στη Βουλή την απόφαση χρηματοδότησης, από το ΤΑΑ, για τα απογευματινά δωρεάν χειρουργεία. Για μια ακόμα φορά, ο κ. Πολάκης, αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα ανακαίνισης υποδομών των νοσοκομείων και των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. «Στενοχωριέμαι γιατί εμείς αν είχαμε αυτά τα λεφτά, θα παραδίδαμε ένα άλλο σύστημα υγείας στη χώρα», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και για μια ακόμη φορά κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δίνει πολύ περισσότερα ποσά από όσο πραγματικά κοστίζουν οι αναβαθμίσεις των υποδομών. «Πετάτε τα λεφτά σε πενταπλάσιο κόστος, για έργα ενεργειακής αναβάθμισης», είπε ο κ. Πολάκης και τόνισε ότι αυτή είναι η εικόνα για όλα τα έργα που έχουν προγραμματιστεί και συμβασιοποιούνται.

Όλοι οι διαγωνισμοί για την ανακαίνιση των Κέντρων Υγείας έχουν γίνει από την ανεξάρτητη ομάδα του ΤΑΙΠΕΔ και έχουν ακολουθήσει όλη τη διαδικασία που ορίζει η ΕΕ για τους δημόσιους διεθνείς διαγωνισμούς, απάντησε ο υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης και πρόσθεσε ότι όλες οι συμβάσεις έχουν περάσει και από τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο, κατά βάση, ελέγχει το κόστος. Το δε υπουργείο Υγείας δεν έχει καμία εμπλοκή. «Επί της ουσίας, ανακαινίζουμε εκ βάθρων 93 νοσοκομεία και 158 κέντρα υγείας και είναι η μεγαλύτερη κτιριολογική αναβάθμιση του ΕΣΥ, από την ίδρυσή του. Μιλάμε για μια κοσμογονία. Θα βαρεθείτε να βλέπετε κορδέλες», είπε ο υπουργός.

Σχολιάζοντας την αποχώρηση του κ. Πολάκη από την αίθουσα με το πέρας της παρέμβασης του, χωρίς να αναμένει την απάντηση του υπουργού στον οποίο απευθύνθηκε, ο 'Αδωνις Γεωργιάδης απάντησε: Ο κ. Πολάκης έκανε πρόβα τζενεράλε ως αρχηγού ή μάλλον συναρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ. Ως συνιδιοκτήτης είναι μάλλον και συναρχηγός και μάλλον θα επιβεβαιωθεί αυτό που είπα ότι ο κ. Φάμελλος έκανε μεγάλο λάθος που δεν πήγε σε δεύτερο γύρο. Αλλά αυτά ας τα λύσουν μεταξύ τους… πιστεύω αυτό το σίριαλ θα έχει πολλά επεισόδια ακόμα».

Σε σχέση δε με τα χρήματα του ΤΑΑ για τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε: «Υπονοεί ότι ο κ. Πολάκης ότι δεν υπάρχει έγκριση από το ΤΑΑ. Δηλαδή, θα έβγαινε ο υπουργός, ο πρωθυπουργός να λέμε ότι ξεκινάει η δράση και δεν θα είχαμε την έγκριση από το ΤΑΑ. Πρόκειται περί μιας κωμωδίας, όπως καταλαβαίνετε. Όποιος από εσάς αμφιβάλει δεν έχει παρά να κάνει αίτηση κατάθεσης εγγράφων να πάρει τα σχετικά έγγραφα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

