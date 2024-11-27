Την Πέμπτη υπογράφει ο Β. Κικίλιας την προμήθεια 23 πτυσσόμενων γεφυρών

Αύριο Πέμπτη 28 Νοεμβρίου στις 10 το πρωί, στην αίθουσα εκδηλώσεων του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο υπουργός Βασίλης Κικίλιας θα υπογράψει την προμήθεια 23 πτυσσόμενων γεφυρών, που θα ενισχύσουν το έργο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος «ΑΙΓΙΣ».

Θα ακολουθήσουν δηλώσεις μετά τις υπογραφές.

Πηγή: skai.gr

