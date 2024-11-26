Ότι «οι ΗΠΑ δηλώνουν πώς μπορούν να μας δώσουν F-35» ανέφερε ο Γιασάρ Γκιουλέρ, Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης. Και προσθέτει «οι S-400 είναι έτοιμοι να ενεργοποιηθούν σε 12 ώρες».

«Έχουμε 6 αεροσκάφη εκεί. Όταν οι Αμερικανοί είδαν ότι κατασκευάζουμε KAAN, και ότι πετούσε, άλλαξαν οι σκέψεις τους στα F-35. Δηλώνουν επίσης ότι μπορούν να δώσουν F 35. Δεν υπήρξε καμία πρόοδος σε αυτό το θέμα. Επιμένουμε να επιστραφεί το μερίδιο παραγωγής μας και έχουμε εκφράσει επίσης το αίτημά μας να αγοράσουμε 40 F-35.»

Όλα είναι έτοιμα για το S-400

Ως προς το πυραυλικό σύστημα S-400 ο Γκιουλέρ ανέφερε: «Στις τελευταίες μας συναντήσεις με τους Αμερικανούς, απορρίψαμε τα αιτήματά τους 'Θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκείνο' με το πυραυλικό σύστημα S-400. Κάθε μέρος όπου θα εγκαταστήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε το S-400 είναι ξεκάθαρο.

Όλα είναι έτοιμα, συμπεριλαμβανομένων των τόπων όπου θα εγκατασταθούν και των υποστέφων που θα εγκατασταθούν. Μόλις δώσουμε εντολή, θα μετακινηθεί στην περιοχή που δώσαμε την εντολή. Μετά από 12 ώρες, ολόκληρο το σύστημα θα εγκατασταθεί. Αυτό είναι ένα σύστημα αεράμυνας που χρησιμοποιείται όταν ο κίνδυνος αεροπορικής επίθεσης γίνεται υψηλός.»

Πηγή: skai.gr

