Πράσινο φως για την Κομισιόν... που γέρνει προς τα δεξιά

Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε στο σύνολό της την νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή που καλείται από τις πρώτες κιόλας μέρες της θητείας της να απαντήσει σε υπαρξιακά για το μέλλον της ΕΕ ερωτήματα.

Εγκρίθηκε σήμερα με πλειοψηφία 370 ψήφων η νέα Κομισιόν από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Κατά ψήφισαν 282 ευρωβουλευτές, ενώ απείχαν 36. Πρόκειται σαφώς για μικρότερο αριθμό ψήφων από εκείνες που έλαβε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τον περασμένο Ιούλιο, όταν εγκρίθηκε η υποψηφιότητά της με 401 ψήφους.



Μετά τη σημερινή ψηφοφορία, η νέα Κομισιόν αναλαμβάνει πλέον καθήκοντα την 1η Δεκεμβρίου, καθοδογούμενη από μια "πυξίδα ανταγωνιστικότητας" -όπως ανέφερε νωρίτερα η πρόεδρος της -κατά την συνολική παρουσίαση των μελών του κολλεγίου της ενώπιον των ευρωβουλευτών.



Αυτή η πυξίδα που θα πλαισιώσει τη δουλειά του εκτελεστικού οργάνου της Ε.Ε για τα επόμενα πέντε χρόνια -στη βάση τριών πυλώνων -της περίφημης έκθεσης του Μάριο Ντράγκι για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας: α. να μην παραμείνει ουραγός σε ό,τι αφορά την καινοτομία έναντι των ΗΠΑ και της Κίνας, β. να προχωρήσει σε κοινό σχέδιο για την απανθρακοποίηση και την ανταγωνιστικότητα, γ. να αυξήσει την ασφάλεια και να μειώσει τις εξαρτήσεις της Ευρώπης .



Η στόχευση στο Κέντρο



Το πολιτικό μήνυμα της προέδρου της Κομισιόν υπήρξε επίσης σαφές σε ό,τι αφορά τη συνεργασία της με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. «Θα εργάζομαι πάντα με το (σ.σ. πολιτικό) κέντρο. Επειδή όλοι θέλουμε το καλύτερο για την Ευρώπη και το καλύτερο για τους Ευρωπαίους» τόνισε.



Οι μισοί από τους 26 Επιτρόπους της Φον ντερ Λάιεν προέρχονται από την κεντροδεξιά, ένας από την υπερσυντηρητική ομάδα της Τζόρτζια Μελόνι και ένας από την ακροδεξιά.



Ενόψει των πολλαπλών νέων προκλήσεων -που αναμένεται να ενταθούν μετά την ανάληψη της εξουσίας των ΗΠΑ από τον Ντόναλντ Τραμπ -η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε την ανάγκη για «ενότητα» που κατά την ίδια, «θα είναι πιο σημαντική στον σημερινό ολοένα αμφισβητούμενο κόσμο».



Οι αμυντικές δαπάνες στο προσκήνιο



Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, παραθέτοντας το παράδειγμα των αμυντικών δαπανών εκ μέρους της Ρωσίας που φθάνει το 9% του ΑΕΠ της, την ώρα που η Ευρώπη δαπανά μόλις το 1,9%. «Υπάρχει κάτι λάθος σε αυτή την εξίσωση» επισήμανε για να προσθέσει ότι «χρειαζόμαστε μια ενιαία αγορά άμυνας».



Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι στόχος αποτελεί και η «διάσωση» της «Πράσινης Συμφωνίας», το «ορόσημο» της προηγούμενης Κομισιόν και που άλλωστε της εξασφάλισε σήμερα την στήριξη αρκετών ευρωβουλευτών της ευρωομάδας των Πρασίνων.



Αλλαγές στις Συνθήκες



Αφού παρουσίασε το νέο κολλέγιό της αποτελούμενο από 26 επιτρόπους εκ των οποίων οι έξι θα είναι εκτελεστικοί αντιπρόεδροι, η Φον ντερ Λάιεν επανέλαβε, εξάλλου, ότι «χρειαζόμαστε αλλαγή της (σ.σ. ευρωπαϊκής) Συνθήκης, ώστε να βελτιώσουμε την Ένωσή μας».



Στις πρώτες 100 μέρες της, η νέα Κομισιόν αναμένεται να παρουσιάσει μια νέα «καθαρή βιομηχανική συμφωνία», μια «λευκή Βίβλο» για το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας, να αντιμετωπίσει τις «προκλήσεις» του μεταναστευτικού, να πετύχει συμφωνία με τις χώρες της Mercosur της Λατινικής Αμερικής αλλά και με τον Ντόναλντ Τραμπ, ώστε να αποφύγει τους σκληρούς «δασμούς» με τους οποίους απειλείται από τον νεοεκλεγέντα Αμερικανό πρόεδρο.

