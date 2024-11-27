Απάντηση στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ δίνουν πηγές του ελληνικού υπουργείο Άμυνας, τονίζοντας ότι «η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στο Διεθνές Δίκαιο και στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, έχοντας υπογράψει τη σχετική διεθνή σύμβαση (UNCLOS).

Οι ίδιες πηγές τόνιζαν επιπλέον ότι «θέσεις οι οποίες αντίκεινται στο Διεθνές Δίκαιο δεν συμβάλλουν στην εμπέδωση κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και στη βελτίωση των διμερών σχέσεων.

Σε κάθε περίπτωση οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις αποτελούν εγγυητή της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας, όπως αυτά καθορίζονται από τους κανόνες της διεθνούς έννομης τάξης».

Προκλήσεις από Γκιουλέρ

Σε χθεσινές δηλώσεις του ο Τούρκος υπουργός Άμυνας υποστήριξε ότι η Ελλάδα παραβιάζει το πρωτόκολλο της Βέρνης στο Αιγαίο και κάνει έρευνες στη «δυνητική υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας».

Παράλληλα, δήλωσε ότι «η ανάπτυξη στρατιωτικών στοιχείων από τις ΗΠΑ στην Αλεξανδρούπολη επηρεάζει τις στρατηγικές ισορροπίες στην περιοχή και αφορά άμεσα τις πολιτικές ασφαλείας της Τουρκίας».

«Οι συμφωνίες με την ΄ΤΔΒΚ' και τη Λιβύη καθόρισαν την υφαλοκρηπίδα μας»

Έκανε λόγο για «μαξιμαλιστικές και παράνομες απαιτήσεις της Ελλάδας και της 'Ελληνοκυπριακής Διοίκησης της Νότιας Κύπρο'» στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, σημειώνοντας:

«Η χώρα μας πραγματοποιεί διάφορες πρωτοβουλίες τόσο επί του πεδίου όσο και σε διπλωματικό επίπεδο, προκειμένου να προστατεύσει τα δικαιώματα, τα συμφέροντα και τα ενδιαφέροντα της στην Ανατολική Μεσόγειο. Με τις συμφωνίες για τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας που υπογράψαμε με την 'ΤΔΒΚ' το 2011 και με τη Λιβύη το 2019, καθώς και με την υφαλοκρηπίδα μας που διακηρύξαμε στα Ηνωμένα Έθνη στις 18 Μαρτίου 2020, δείξαμε την αποφασιστική μας στάση ότι είμαστε ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες στην Ανατολική Μεσόγειο. Την αποφασιστική αυτή στάση τη δείχνουμε και στο πεδίο, εμποδίζοντας τις μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες που κατευθύνονται προς την υφαλοκρηπίδα μας».

«Από εμάς πήρε άδεια το ιταλικό πλοίο»

Είπε ακόμη ότι τον Ιούλιο το ιταλικό πλοίο πήρε άδεια από την Άγκυρα για την πόντιση καλωδίων: «Τελευταία, αυτόν τον Ιούλιο, η ερευνητική δραστηριότητα πόντισης καλωδίων του ιταλικού πλοίου Ievoli Relume στην υφαλοκρηπίδα μας εμποδίστηκε από την αποτρεπτική στάση των στοιχείων μας στην περιοχή και εν τέλει το ιταλικό πλοίο μπόρεσε να πραγματοποιήσει τις δραστηριότητές του αφού είπε 'Ναι, αποδέχομαι τη δική σας περιοχή ευθυνών. Μου επιτρέπετε, έχω την άδειά σας;'.

Με αυτό, δείξαμε ότι καμία δραστηριότητα έργων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς την άδεια της χώρας μας. Όπως γνωρίζετε, το έργο ISPED (σ.σ. Εast Med) είναι ένα έργο που έχει μείνει στα χαρτιά. Είναι μια από τις σημαντικότερες αποδείξεις της αποφασιστικής στάσης της χώρας μας».

Ο Γκιουλέρ, στο ίδιο προκλητικό ύφος μίλησε για τετελεσμένα γεγονότα που επιχειρεί η Ελλάδα στις «προβληματικές περιοχές» στο Αιγαίο, επικαλέστηκε το διεθνές δίκαιο και δήλωσε ότι «γνωρίζουμε την παρουσία των ΗΠΑ στην Ελλάδα και ποιες βάσεις χρησιμοποιούν στην Ελλάδα».

«Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπως και σε άλλα θέματα στο Αιγαίο, εργάζεται υπό στενό συντονισμό με όλα τα σχετικά Υπουργεία και τους φορείς και ιδιαίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και το Υπουργείο Εξωτερικών, τηρώντας τα εθνικά μας δικαιώματα και συμφέροντα και εκπληρώνοντας στο ακέραιο τα καθήκοντά του. Στα τετελεσμένα γεγονότα που επιχειρεί η Ελλάδα με την εκμετάλλευση των προβληματικών περιοχών στο Αιγαίο, τα οποία θα πρέπει να επιλυθούν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και την αρχή της ισότητας μεταξύ των χωρών μας που έχουν προτεραιότητα, δίνονται οι απαραίτητες απαντήσεις από το Υπουργείο Εξωτερικών μας στο πεδίο της διπλωματίας και από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας χωρίς χάσιμο χρόνου." ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Παραβίαση του πρακτικού της Βέρνης»

Όπως είπε, "το τελευταίο διάστημα, το Υπουργείο Εξωτερικών μας προέβη στις απαραίτητες διπλωματικές πρωτοβουλίες προς τις ελληνικές αρχές σχετικά με τις ερευνητικές δραστηριότητες που η ελληνική πλευρά προσπάθησε να πραγματοποιήσει χωρίς άδεια στη δυνητική μας υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο, κατά παράβαση του πρακτικού της Βέρνης μεταξύ των δύο χωρών το 1976 και το διεθνές δίκαιο, και στο πεδίο, η Διοίκηση των Ναυτικών Δυνάμεων και η Διοίκηση του Λιμενικού Σώματος ανέλαβαν δράση. Δόθηκαν οι απαραίτητες απαντήσεις."

Και κατέληξε λέγοντας: «Από την άλλη, παρακολουθούμε στενά όλες τις εξελίξεις στην περιοχή μας, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην Αλεξανδρούπολη, σε ό,τι αφορά την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας μας και αξιολογούμε τις επιπτώσεις τους στη χώρα μας. Σε αυτό το πλαίσιο γνωρίζουμε την παρουσία των ΗΠΑ στην Ελλάδα και ποιες βάσεις χρησιμοποιούν στην Ελλάδα. Η ανάπτυξη στρατιωτικών στοιχείων από τις ΗΠΑ στην Αλεξανδρούπολη επηρεάζει τις στρατηγικές ισορροπίες στην περιοχή και αφορά άμεσα τις πολιτικές ασφαλείας της Τουρκίας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.