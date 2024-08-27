Λογαριασμός
Cumhuriyet: Πληροφορίες για παζάρι Άγκυρας - Ουάσιγκτον για πώληση F-35 και F-35 B στην Τουρκία

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εφημερίδα, η Τουρκία, έχει καταθέσει νέα πρόταση στις ΗΠΑ όπου διεκδικεί δύο μοίρες F-35

Πώληση F-35 και F-35 B 

Σε ένα νέο παζάρι που έχει ξεκινήσει μεταξύ Άγκυρας – Ουάσιγκτον αναφέρεται για την πώληση F-35 και F-35 B στην Τουρκία αναφέρεται η τουρκική εφημερίδα Cumhuriyet. Όπως αναφέρει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδη, η εφημερίδα επικαλείται πληροφορίες πως η Τουρκία έχει καταθέσει νέα πρόταση στις ΗΠΑ και διεκδικεί δύο μοίρες F-35.

Ως αντάλλαγμα ζητά την μόνιμη αποθήκευση των S-400.

Επίσης, η εφημερίδα αναφέρεται σε σενάρια πώλησης των S-400 σε Ινδία και Πακιστάν.

Όπως σχολιάζει το δημοσίευμα της εφημερίδας, στόχος της Άγκυρας είναι να ισοσκελίσει η Τουρκία την Ελλάδα στους αιθέρες και να αποκτήσει πλεονέκτημα. 

Πηγή: skai.gr

