Σε ένα νέο παζάρι που έχει ξεκινήσει μεταξύ Άγκυρας – Ουάσιγκτον αναφέρεται για την πώληση F-35 και F-35 B στην Τουρκία αναφέρεται η τουρκική εφημερίδα Cumhuriyet. Όπως αναφέρει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδη, η εφημερίδα επικαλείται πληροφορίες πως η Τουρκία έχει καταθέσει νέα πρόταση στις ΗΠΑ και διεκδικεί δύο μοίρες F-35.
Ως αντάλλαγμα ζητά την μόνιμη αποθήκευση των S-400.
Επίσης, η εφημερίδα αναφέρεται σε σενάρια πώλησης των S-400 σε Ινδία και Πακιστάν.
Όπως σχολιάζει το δημοσίευμα της εφημερίδας, στόχος της Άγκυρας είναι να ισοσκελίσει η Τουρκία την Ελλάδα στους αιθέρες και να αποκτήσει πλεονέκτημα.
