Στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Η πλατφόρμα που θα παρουσιαστεί

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Εν μέσω αλλεπάλληλων συσκέψεων στο Μέγαρο Μαξίμου, ενόψει της ΔΕΘ και με το βασικό πλάνο των εξαγγελιών να δέχεται τις τελευταίες διορθώσεις και λεπτομέρειες πριν λάβει την τελική μορφή του, ο πρωθυπουργός θα βρίσκεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη όπου θα έχει συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς της πόλης, εκπροσώπους των επιμελητηρίων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προετοιμάζοντας το έδαφος για την καθιερωμένη επίσκεψη - ορόσημο και την ομιλία του στο Βελλίδειο συνεδριακό κέντρο στις 7 Σεπτεμβρίου.

Συνοδευόμενος από σειρά υπουργών, παραγωγικών υπουργείων και υπουργείων που διαχειρίζονται καίρια ζητήματα καθημερινότητας, (Υπουργός Υποδομών - Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, Υγείας, 'Αδωνις Γεωργιάδης, Περιβάλλοντος - Ενέργειας, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, Αν. υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, Υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης) ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στο Μέγαρο Μουσικής όπου θα παρουσιαστεί η Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και η ψηφιακή πλατφόρμα για τα περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης erga.gov.gr.

Μία πλατφόρμα η οποία σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές είναι «ένα τολμηρό βήμα διαφάνειας και λογοδοσίας», καθώς μέσω αυτής θα υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη – σε όλα τους τα στάδια και σε πραγματικό χρόνο, με συνέπεια να αυξάνεται η λογοδοσία προς τους πολίτες και η διαφάνεια, ενώ θα αποτυπώνεται και ο στόχος της διπλής σύγκλισης – της σύγκλισης δηλαδή της Ελλάδας με την Ευρώπη και της Περιφέρειας με την Αττική.

Επιδιώκεται δηλαδή να μπει ένα τέλος στην υστέρηση της ελληνικής περιφέρειας έναντι της Αθήνας, κάτι το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει με την εκπόνηση 12 περιφερειακών σχεδίων ανάπτυξης, ενώ βασικό εργαλείο αποτελεί πλέον η ψηφιακή πλατφόρμα erga.gov.gr.

Με ένα «κλικ» κάθε πολίτης μπορεί να έχει γνώση των έργων στην περιφέρεια του και στον τόπο του, καθώς ουσιαστικά πρόκειται για έναν σταθερό μηχανισμό παρακολούθησης των έργων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, με στόχο την ορθολογική κατανομή πόρων, τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και την ισόρροπη περιφερειακή οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Μέσα από τη δημόσια πλατφόρμα, κάθε πολίτης έχει πλέον άμεση πρόσβαση στα κρίσιμα έργα -άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ – τα οποία χωρίζονται σε διαφορετικές κατηγορίες: αγροτική οδοποιία, αεροδρόμιο, αθλητισμός, αναπλάσεις, αντιπλημμυρικά έργα, απασχόληση, αρδευτικά έργα, ασφάλεια, βελτίωση καθημερινότητας, διαχείριση απορριμμάτων, ενέργεια, επιχειρηματικότητα, έρευνα - καινοτομία, θαλάσσιες μεταφορές, μεταφορές, οδικά έργα, παιδεία, περιβάλλον, πολιτική προστασία, πολιτισμός, σιδηροδρομικά έργα, στρατηγικές επενδύσεις, τουρισμός, υγεία, ύδρευση και ψηφιακές διασυνδέσεις.

Σε ότι αφορά την προετοιμασία της παρουσίας του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ στις 7και 8 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να τηρηθεί και φέτος ο ίδιος σχεδιασμός με τα κυβερνητικά κλιμάκια που θα περιοδεύσουν στη Θεσσαλονίκη, για να προετοιμάσουν το έδαφος για την έλευση του πρωθυπουργού. Τα κλιμάκια απαρτίζονται, εκτός από τα κυβερνητικά στελέχη, από βουλευτές και από τοπικούς κομματικούς παράγοντες, με στόχο την προώθηση του κυβερνητικού έργου.

Επί της ουσία των εξαγγελιών πάντως, κυβερνητικές πηγές επιμένουν να μιλούν για μία ΔΕΘ «δουλειάς», που λαμβάνει υπόψη τις δημοσιονομικές παραμέτρους και παράλληλα τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες και πρέπει να επιλυθούν. Δε πρόκειται δηλαδή για ένα «καλάθι παροχών», καθώς όπως υπογραμμίζουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν τάζει πράγματα που δεν μπορούν να υλοποιηθούν και λαμβάνει υπόψη τις δημοσιονομικές δυνατότητες και τις οροφές που έχει η χώρα στις δαπάνες.

Κατά συνέπεια σκιαγραφούν τις όποιες ανακοινώσεις με βάση τα περιθώρια αυτά.

Περιγράφοντας την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, οι ίδιες πηγές αναφέρονται σε συνέχιση των μεταρρυθμίσεων με σαφές κοινωνικό αποτύπωμα και με ορίζοντα την επόμενη τριετία, μέχρι το 2027, εκτιμώντας ότι υπάρχουν μπροστά τρία «καθαρά» χρόνια, χωρίς κάλπες, ικανά να προχωρήσουν στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος χωρίς περισπασμούς και αναβολές.

«Στο τέλος αυτής της διαδρομής θα κριθούμε από τους πολίτες για την υλοποίηση ή μη των δεσμεύσεων που αναλάβαμε το 2023», τονίζουν.

