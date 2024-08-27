ΣΥΡΙΖΑ: Τα crash test του Κασσελάκη

Του Αντώνη Αντζολέτου

Η σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί επισήμως να πραγματοποιείται για το ξεκίνημα της πολιτικής χρονιάς και τον προγραμματισμό του κοινοβουλευτικού έργου, ωστόσο με τις εξελίξεις στο κόμμα να τρέχουν κάθε συζήτηση που γίνεται στα όργανα δίνει και κάποιο επιπλέον σήμα για το μέλλον.

Ο Στέφανος Κασσελάκης δεν θα είναι παρών και είτε θα συνδεθεί με zoom ή θα στείλει την εισήγησή του.

Η αποχώρηση οκτώ μελών που ανήκουν στην κίνηση των «87» από τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας έδωσε τον τόνο των διαθέσεων που υπάρχουν, ενώ στη σκληρή γραμμή δείχνει να παραμένει και ο Παύλος Πολάκης.

Θα έχει ενδιαφέρον αν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα δείξει μια διάθεση να ρίξει τους τόνους, εκτός και αν η μη δια ζώσης παρουσία του προκαλέσει νέα μουρμούρα.

Υπενθυμίζεται πως ανάμεσα στους «87» της εσωκομματικής αντιπολίτευσης βρίσκονται και επτά βουλευτές.

Όλγα Γεροβασίλη, Κατερίνα Νοτοπούλου, Διονύσης Καλαματιανός, Χρήστος Γιαννούλης, Μίλτος Ζαμπάρας, Αθηνά Λινού και Ανδρέας Παναγιωτόπουλος θα έχουν πιθανότατα, αναλόγως και πως θα εξελιχθεί η συνεδρίαση τη δυνατότητα να εκφράσουν τις ενστάσεις που έχουν.

Ο Παύλος Πολάκης, ως ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, δεν θα είναι παρών και όλα δείχνουν πως το «γυαλί» με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ έχει σπάσει.

Πρωτοβουλίες το επόμενο διάστημα θα ληφθούν όπως το νέο κείμενο παρέμβαση 870 μελών του κόμματος το οποίο υπογράφουν και 34 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.

Αναφέρουν χαρακτηριστικά πως «δεν μπορούμε να μένουμε πλέον με σταυρωμένα χέρια βλέποντας συγκεκριμένα στελέχη και ομάδες μέσα στο κόμμα μας που σε αγαστή συνεργασία με τη κομματική γραφειοκρατία ροκανίζουν μεθοδικά τόσο τον Πρόεδρο σ. Στέφανο Κασσελάκη όσο και το ίδιο το εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, για το οποίο έχουμε δώσει τεράστιο αγώνα από το 2012.

Δεν μπορούμε πλέον να ανεχόμαστε τη συστηματική καταστρατήγηση συλλογικών αποφάσεων από την οργανωτική ηγεσία (όπως πρόσφατα με την απόφαση της ΚΕ για τον χρόνο σύστασης και την σύνθεση της ΚΟΕΣ) που μοναδικό στόχο έχουν να φρενάρουν (αν όχι να σαμποτάρουν) δημοκρατικές εξελίξεις και αλλαγές στο κόμμα, απέναντι στις διαθέσεις της συντριπτικής πλειοψηφίας μελών και φίλων του».

Δυο κρίσιμους σταθμούς έχει μπροστά της η αξιωματική αντιπολίτευση που θα κρίνουν πολλά για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ.

Την Τετάρτη ο Κώστας Τασούλας αναμένεται να επικοινωνήσει με την Πόπη Τσαπανίδου προκειμένου να πάρει την απάντησή της σε σχέση με την έδρα του Όθωνα Ηλιόπουλου.

Οι εκτιμήσεις φέρουν την πρώην εκπρόσωπο τύπου να ορκίζεται την Παρασκευή.

Τα στελέχη που βρίσκονται κοντά στον Στέφανο Κασσελάκη έχουν αρχίσει ήδη να βάζουν στο κάδρο των εξελίξεων τον Αλέξη Τσίπρα.

Ο Χάρης Μαμουλάκης ερωτώμενος στα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ FM αν θα μπορούσε ο πρώην πρωθυπουργός να λάβει κάποια πρωτοβουλία για το συγκεκριμένο θέμα δήλωσε πως «θα μπορούσε να αναλάβει πρωτοβουλία αν και επαναλαμβάνω οι έδρες έχουν ονοματεπώνυμο οπότε πόσο μπορείς να πιέσεις έναν άνθρωπο αν εμμένει πεισματικά στο να τη διατηρήσει».

Ο Πέτρος Παππάς στον ΣΚΑΪ ανέφερε για την εσωκομματική αντιπολίτευση:

«Από τους πρώτους τρεις μήνες ακολούθησαν την προτροπή του κυρίου Τσίπρα του τέως αρχηγού να αμφισβητήσουν τον πρόεδρο τον Φλεβάρη και συνεχίζουν και το κάνουν».

Στις 3 Σεπτεμβρίου η Επιτροπή Δεοντολογίας θα συγκληθεί προκειμένου να αποφανθεί για το αν θα παραπέμψει με το ερώτημα της διαγραφής τον Χρήστο Σπίρτζη για αντικομματική και αντικαταστατική συμπεριφορά.

Είναι ξεκάθαρο πως κάτι τέτοιο θα αποτελέσει casus belli για τους «87» και θα καθορίσει τις επόμενες κινήσεις τους.

Ο πρώην υπουργός Μεταφορών αναμένεται τις επόμενες ημέρες να στείλει επιστολή στο Πειθαρχικό καταγγέλλοντας μεθοδεύσεις εις βάρος του.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.