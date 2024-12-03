ΓΕΝ: Ολοκληρώθηκε η πολυεθνική άσκηση «NIRIIS 24» στο Κρητικό Πέλαγος 

Ολοκληρώθηκε η πολυεθνική άσκηση τύπου INVITEX (Invitation Exercise) «NIRIIS 24», που διεξήχθη εν όρμω στο Ναύσταθμο Κρήτης και το κέντρο Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ) και εν πλώ στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Κρητικού Πελάγους.

Από ελληνικής πλευράς, το Πολεμικό Ναυτικό συμμετείχε με πλοία και μέσα των διοικήσεων, φρεγατών, ταχέων σκαφών, υποβρυχίων, αμφιβίων δυνάμεων, ναρκοπολέμου, πλοίων επιτήρησης, Αεροπορίας Ναυτικού, υποβρυχίων καταστροφών (ΔΥΚ).

Επίσης συμμετείχαν μέσα και προσωπικό του ΓΕΕΘΑ, του Στρατού Ξηράς, της Πολεμικής Αεροπορίας, και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου, μονάδες από τη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής καθώς και παρατηρητές από την Αίγυπτο, την Αλβανία, τη Βουλγαρία και το Ισραήλ.

Περαιτέρω στην άσκηση συμμετείχε και αξιολογήθηκε το Στρατηγείο GR Maritime Force (GRMARFOR) από το Αρχηγείο Στόλου, ως Επιτελείο Διοικητή Ναυτικής Δύναμης εν πλω. Η αξιολόγηση διεξήχθη στο πλαίσιο της διαδικασίας του Full Operational Capability (FOC), ως μία εκ των Νατοϊκών Maritime Forces (MARFOR) σε τακτικό επίπεδο, αναφέρει σχετική ανακοίνωση του ΓΕΝ.

Η άσκηση «NIRIIS» διοργανώνεται ετησίως από το Πολεμικό Ναυτικό με σκοπό την εξάσκηση σε διαδικασίες, τόσο επί των κλασικών μορφών ναυτικού πολέμου όσο και επί των σύγχρονων μορφών απειλών, σε θέματα θαλάσσιας ασφάλειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

