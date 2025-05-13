Με ερώτησή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, ως μέλος της επιτροπής Προϋπολογισμού, θέτει το ζήτημα της άμεσης χρηματοδότησης των ελληνικών νησιών λόγω ανομβρίας.

Τονίζει ιδιαιτέρως, ότι στα ελληνικά νησιά το πρόβλημα είναι εντονότατο κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, καθώς αυτούς τους μήνες διπλασιάζεται ο πληθυσμός των νησιών.

Η ερώτηση του Γ. Αυτιά έχει ως εξής:

Η κλιματική αλλαγή με τις παρατεταμένες ξηρασίες και τις μειωμένες βροχοπτώσεις οξύνει το πρόβλημα της λειψυδρίας στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, επηρεάζοντας σε μεγάλο βαθμό τη γεωργία, τη βιομηχανία, και τον τουρισμό, ειδικά στις περιοχές που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις τουριστικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες.

Ιδιαίτερα στα Ελληνικά νησιά το πρόβλημα είναι εντονότατο κατά την διάρκεια της τουριστικής περιόδου. Αυτούς τους μήνες διπλασιάζεται ο πληθυσμός των περιοχών.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, περίπου το 20% της ευρωπαϊκής επικράτειας και το 30% του πληθυσμού επηρεάζονται από την έλλειψη νερού κάθε χρόνο. Στη Νότια Ευρώπη, έως και το 70% του πληθυσμού υφίσταται λειψυδρία κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Με βάση αυτά τα δεδομένα ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Θα παρέμβει άμεσα, ώστε να χρηματοδοτήσει συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την επίλυση του προβλήματος; Θα χρηματοδοτήσει έργα ύδρευσης ώστε να μειωθεί η ένταση του προβλήματος; Θα στηρίξει ενέργειες αφαλάτωσης ώστε να καλυφθεί μέρος της ζήτησης του νερού;



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.