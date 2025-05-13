Με αφορμή τον σάλο που έχει προκληθεί τις τελευταίες ημέρες στην Κρήτη γύρω από υπερπολυτελές ξενοδοχείο που χτίζεται στο Μαράθι Χανίων - τις εργασίες του οποίου διέκοψε η Πολεδομομία μετά από καταγγελίες κατοίκων για αυθαιρεσίες - και τα επεισόδια που έγιναν από φερόμενους μηχανικούς της ιδιοκτησίας του ξενοδοχείου στην Πολεοδομία, η Ντόρα Μπακογιάννη, διέψευσε κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση της με το εν λόγω ξενοδοχείο.

Η Βουλευτής Χανίων της ΝΔ χαρακτηρίζει συκοφαντικά τα όσα γράφονται γύρω από το πρόσωπό της, ενώ ξεκαθαρίζει πως θα χρησιμοποιήσει όλα τα νόμιμα μέσα.

Επειδή κινούνται διάφορες φήμες και διάφορα fake news, σε κάποια λαθρόβια έντυπα δηλώνω ξεκάθαρα ότι δεν έχω καμία μα καμία σχέση με το ξενοδοχείο που χτίζεται στο Μαράθι.

Ούτε επιχειρηματική, ούτε άλλου είδους. Δεν έχω οποιαδήποτε σχέση με αυτό το ξενοδοχείο. Όλα αυτά που… — Ντόρα Μπακογιάννη (@Dora_Bakoyannis) May 12, 2025



Σε ανάρτησή της στο X αναφέρει:«Επειδή κινούνται διάφορες φήμες και διάφορα fake news, σε κάποια λαθρόβια έντυπα δηλώνω ξεκάθαρα ότι δεν έχω καμία μα καμία σχέση με το ξενοδοχείο που χτίζεται στο Μαράθι.

Ούτε επιχειρηματική, ούτε άλλου είδους. Δεν έχω οποιαδήποτε σχέση με αυτό το ξενοδοχείο. Όλα αυτά που λέγονται είναι σαφώς συκοφαντικά και άθλια.

Σε περίπτωση δε, που κάποιος θεωρήσει ότι έχει δικαίωμα να αναγράψει ένα τέτοιο ψέμα να ξέρει ότι θα χρησιμοποιήσω όλα τα νόμιμα μέσα».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.