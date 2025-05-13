Για τη στιγμή που ξέσπασε σε δάκρυα κατά την ομιλία της στο Ιδρυτικό Συνέδριο του «Κινήματος Δημοκρατίας» μίλησε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ η βουλευτής Θεοδώρα Τζάκρη, κάνοντας λόγο για μια στιγμή ειλικρίνειας.

«Το μόνο πράγμα που δεν μπορεί να πει κάποιος για μένα είναι ότι δεν είμαι αυθεντική κι ότι έχω εμποτιστεί κι εγώ από το μικρόβιο της πολιτικής. Επομένως, εγώ είμαι μια ανεξάρτητη ελεύθερη φωνή. Όταν χαίρομαι κι όταν γελάω, γελάω. Όταν λυπάμαι, λυπάμαι κι όταν συγκινούμαι, κλαίω», όπως είπε.

«Είμαι από τους πολιτικούς που δεν είμαι φτιαγμένη από πέτρα και νομίζω υπάρχουν πολλοί σε πολλούς χώρους. Δεν έχω περάσει κι εύκολα, πολλές φορές σκέφτηκα να τα παρατήσω. Από τη μέχρι τώρα πορεία μου δεν είμαι ένα καλό παιδί που συμμορφώθηκε με το σύστημα, ότι πήγε κι έδωσε χέρια σε κλειστά δωμάτια με ανθρώπους του συστήματος. Ξέρετε αυτούς τους ανθρώπους δεν τους πειράζει κανείς. Τη μία φέτος τους γνωρίζουμε σαν συμβούλους υπουργών και γραμματείς και από την επόμενη χρονιά τους βλέπουμε υπουργούς, έχοντας φάει και τον υπουργό τον προηγούμενο».

«Εγώ είμαι τσακωμένη με αυτήν την αντίληψη. Έχω την ελευθερία και την αυτονομία της άποψής μου και το έχω πληρώσει. Αν δεν είχα βρεθεί στον δρόμο του κυρίου Κασσελάκη κι εκείνος στον δικό μου, θα τα είχα παρατήσει, αλήθεια σας λέω. Μαζί του ανακάλυψα την ελευθερία της διαμόρφωσης, πριν ήμουν σε χώρους μπετοναρισμένους και εμποτισμένους από ιδεοληψίες. Τώρα εδώ εμείς έχουμε μια πεποίθηση ότι είμαστε Έλληνες πολίτες που θέλουμε να διαμορφώσουμε μια πεποίθηση στην ελληνική κοινωνία και στους Έλληνες πολίτες ότι είναι εφικτή η ευημερία στον τόπο», υπογράμμισε.

«Δεν θέλουμε συνεργασία με το μπουζουξίδικο του ΣΥΡΙΖΑ»

Ερωτηθείσα για τις φήμες και το ενδεχόμενο συνεργασίας του Στέφανου Κασσελάκη με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η κ. Τζάκρη επεσήμανε ότι δεν αποτελεί «πολιτική απόγνωση» κάτι τέτοιο, καθώς όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το Κίνημα Δημοκρατίας να μπαίνει στη Βουλή.

«Συγκρινόμαστε εμείς, ένα κόμμα 6 μηνών, με κόμματα που έχουν ιστορικότητα δεκαετιών και που τώρα καταρρέουν. Δείτε τον ΣΥΡΙΖΑ: τον άφησε ο κ. Κασσελάκης στο 15% και τώρα είναι στο 4%, για να καταλάβετε, και το ΠΑΣΟΚ επίσης, ακόμα και η ΝΔ».

«Δεν απέρριψε η κ. Κωνσταντοπούλου κάποια εκλογική συνεργασία, δεν της ζητήσαμε. Κοινό μέτωπο για τη Δικαιοσύνη είπαμε να συγκλίνουμε. Για τα κατηγορητήρια τής ζητήσαμε, για τα Τέμπη. Ένα μέτωπο Δικαιοσύνης για να αποδοθεί και είναι το νούμερο ένα θέμα για την ελληνική κοινωνία», σημείωσε η βουλευτής και συμπλήρωσε:

«Αν η πορεία δείξει ότι υπάρχουν και άλλες συμπράξεις που μπορούν να γίνουν για άλλα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία, τότε να το δούμε. Εμείς είμαστε οι πρώτοι που ζητήσαμε την ενιαία προανακριτική για όλους. Θέλουμε να διερευνηθεί και ο κ. Μητσοτάκης και 11 ακόμα υπουργοί. Η κ. Κωνσταντοπούλου λέει το ίδιο, επομένως σε αυτό υπάρχει σύμπτωση. Η κ. Κωνσταντοπούλου είναι ένα κόμμα που είναι μια μονοπρόσωπη οντότητα χωρίς κομματική δομή. Έχει μια μονοθεματική αντιπολίτευση, η οποία πράγματι κεφαλαιοποιεί την αγανάκτηση που υπάρχει αυτήν τη στιγμή. Εμείς έχουμε διαφορετική προσέγγιση. Δεν θέλουμε συνεργασία με την ηγεσία του μπουζουξίδικου του ΣΥΡΙΖΑ, μη σώσει».

