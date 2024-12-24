Για τον καθοριστικό ρόλο των νέων τεχνολογιών στη διαχείριση κρίσεων, για την πορεία του εμβληματικού προγράμματος ΑΙΓΙΣ που βαίνει προς ολοκλήρωση, αλλά και για την υποχρέωση των πολιτικών να είναι πάντα «υπηρέτες» των συμφερόντων των πολιτών, σεβόμενοι το δημόσιο χρήμα και την ψήφο του ελληνικού λαού, που τους εμπιστεύθηκε στην ανώτερη στιγμή της δημοκρατίας, μίλησε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Open.

Αναφορικά με την κακοκαιρία που θα εξελίσσεται στη χώρα τις ημέρες των Χριστουγέννων, ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι είναι απαραίτητο όλοι οι οδηγοί να έχουν μαζί τους αντιολισθητικές αλυσίδες/χιονολάστιχα και φυσικά να ξέρουν πώς θα τα «φορέσουν» στα οχήματά τους, καθώς όλοι οι μετεωρολόγοι έχουν προειδοποιήσει για χιονοπτώσεις ακόμα και σε ημιορεινές περιοχές.

«Δυστυχώς, δεν είναι αυτονόητο ότι έχουμε αλυσίδες στο αυτοκίνητο. Και αν έχουμε, δεν είναι αυτονόητο ότι ξέρουμε να τις φοράμε στα λάστιχά μας αν και εφόσον προκύψει ανάγκη. Βλέπω ότι υπάρχουν μεγάλες πληρότητες στα καταλύματα χειμερινών προορισμών, εξακολουθώ να πιστεύω ότι ζούμε στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου και ότι μπορούμε να χαρούμε όμορφες στιγμές και το καλοκαίρι και το χειμώνα. Θα ήθελα αυτό να γίνει με ασφάλεια και χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα. Δηλαδή αν σε ένα κομμάτι της εθνικής οδού, που είναι σε υψόμετρο, χιονίσει και ένα αυτοκίνητο δεν έχει αλυσίδες ή ένα βαρύ όχημα “διπλώσει” θα προκαλέσει προβλήματα σε απόσταση χιλιομέτρων. Καλό θα είναι να κάνουμε μια οικογενειακή εκδρομή με τους φίλους μας, αλλά πρέπει να είμαστε εξοπλισμένοι με όλα αυτά και παρακαλώ θερμά ειδικά για αυτές τις ημέρες» ανέφερε ο υπουργός.

Μιλώντας για την άσκηση πολιτικής σε κρίσιμους τομείς, όπως αυτός της Πολιτικής Προστασίας, δήλωσε:

«Θεωρώ ότι πρέπει να βρούμε αυτά που μας ενώνουν, πέρα από τα μικροπολιτικά και τα κομματικά, τα οποία θα υπάρχουν πάντα στη χώρα, το αντιλαμβάνομαι. Υπάρχουν διαφορετικές ιδεολογίες και διαφορετικά πιστεύω. Παρακολουθώ χρόνια, όμως, αυτή την τοξικότητα της μικροπολιτικής από το διαδίκτυο μέχρι τους στημένους καυγάδες και την προσπάθεια να σηκωθούν οι τόνοι, προκειμένου να πέσουν κάπου τα φώτα της δημοσιότητας, εμένα αυτό μου είναι αδιάφορο. Δεν το πιστεύω, δεν πιστεύω και στη μικροπολιτική. Ποτέ σε κανένα Υπουργείο στο οποίο είχα την τιμή να υπηρετήσω δεν διαχώρισα τους ανθρώπους, τους αξιωματούχους, τους συνεργάτες με βάση το που ανήκουν ιδεολογικά και πως τοποθετούνται αν θέλετε πολιτικά. Όταν διορίζεσαι από τον Πρωθυπουργό σε ένα Υπουργείο- κρίσιμο μάλιστα όπως είναι το Πολιτικής Προστασίας- αυτά πρέπει να είναι έξω από την ατζέντα. Αισθάνομαι ότι με τον κόσμο και την κοινωνία, εκεί που υπάρχει ειλικρίνεια και έντιμη σχέση στην διάρκεια του χρόνου, εκεί καθορίζεται και η αξία. Δημόσιοι λειτουργοί είμαστε, “υπηρέτες” των συμφερόντων των συμπολιτών μας. Τους εκπροσωπούμε. Και πρέπει να φαίνεται το έργο μας και να είναι μετρήσιμο. Καλά είναι τα λόγια και η επικοινωνία, στα έργα, όμως, φαίνεται τι κάνει ο καθένας».

Τέλος, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην αναβάθμιση του 112, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΑΙΓΙΣ:

«Μόλις πριν λίγες μέρες υπογράψαμε νέα σύμβαση για την αναβάθμιση του 112, με εντελώς διαφορετικές, πολύ πιο υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Πρώτα από όλα έχουμε συμπολίτες που είναι ΑΜΕΑ. Δεν πρέπει το 112 να είναι συμβατό με τις ανάγκες τους; Θα υπάρχει, λοιπόν, καινούργια υπηρεσία για τους συμπολίτες μας αυτούς. Δεύτερον, θα υπάρχει distress code και silence button σε περίπτωση τρομοκρατικής ενέργειας ή της οποιασδήποτε κατάστασης που θέτει σε κίνδυνο έναν συμπολίτη μας και δεν μπορεί να πάρει και να μιλήσει κανονικά στο τηλέφωνο. Τρίτον, προσφέρει επικοινωνία άνευ δικτύου, αυτό έχει τεράστια σημασία αν είσαι κάπου και δεν πιάνει το τηλέφωνό σου. Τέταρτον, δίνει διαλειτουργικότητα σε όλα τα σώματα ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις, παντού σε όλη τη χώρα. Δηλαδή μπορούμε μέσα από αυτή την υπηρεσία, διαδραστικά, να συνεννοούμαστε όλοι μαζί για να προστατεύουμε τους συμπολίτες μας.Και πέμπτον, δίνει τη δυνατότητα και από την πλευρά των πολιτών, να συμμετέχουν, να στείλουν ένα βίντεο για παράδειγμα αν κάποιος κινδυνεύει ή μια φωτογραφία, μπορούν, επίσης, να λαμβάνουν πλέον πληροφορίες για τις περιοχές και τα συμβάντα κρίσης. Άρα δίνεται η δυνατότητα να μην λέμε απλά ότι “στην περιοχή τάδε έχει μια πυρκαγιά, εκκενώστε και κατευθυνθείτε προς τα εκεί”, αλλά να δίνουμε και στοιχεία και πληροφορίες διαδραστικά την ώρα της κρίσης στους συμπολίτες μας, προκειμένου να μπορούν να έχουν πραγματική εικόνα των συμβάντων. Τρέχει η τεχνολογία, είναι πλέον σε άλλο επίπεδο οι δυνατότητες που δίνει. Έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από πολλούς ανθρώπους, υπηρεσιακούς παράγοντες, τους συνεργάτες μας, τα συναρμόδια υπουργεία, όπως το Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τους συνεργάτες του κ. Παπαθανάση, και όλες τις ρυθμιστικές αρχές, και καταφέραμε να τρέξουμε 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε διαγωνισμούς» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Β. Κικίλιας.

