Η Μπάντα των Ενόπλων Δυνάμεων και η Προεδρική Φρουρά έψαλαν τα κάλαντα Χριστουγέννων στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Ακολούθησαν διαδοχικά: το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, ο Όμιλος Βρακοφόρων Κρήτης, μαθητές της ΣΤ’ τάξης των ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων Διαμαντόπουλου - Μπαρκαγιάννη, η Ένωση Ηπειρωτών Αγίου Δημητρίου Αττικής «Το Κούγκι», η παιδική χορωδία και η χορευτική ομάδα της σχολής χορού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας, το Λύκειο των Ελληνίδων Παράρτημα Ραφήνας, και η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νάουσας – Εθνική Βιβλιοθήκη Αργυρουπόλεως «Ο Κυριακίδης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.