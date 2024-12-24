Κάλαντα στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο έψαλε στα γραφεία του στην Κουμουνδούρου το Σωματείο Γονέων ΑμεΑ «Νίκη».

Ο κ. Φάμελλος αντάλλαξε δώρα με τους φιλοξενούμενους, τους οποίους ευχαρίστησε θερμά για την επίσκεψη. Μαζί με τον κ. Φάμελλο ήταν η σύζυγός του Τατιάνα Παπαδοπούλου -με την οποία παντρεύτηκε προ ημερών στην Θεσσαλονίκη- και πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.

Στη μια το μεσημέρι, στα γραφεία της Κουμουνδούρου θα μεταβεί για τα κάλαντα η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος.

