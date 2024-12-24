Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στον Σωκράτη Φάμελλο και ανταλλαγή δώρων στην Κουμουνδούρου (Βίντεo)

Το Σωματείο Γονέων ΑμεΑ «Νίκη» έψαλε τα κάλαντα στον ΣΥΡΙΖΑ - Δείτε βίντεο 

Σωκράτης Φάμελλος

Κάλαντα στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο έψαλε στα γραφεία του στην Κουμουνδούρου το Σωματείο Γονέων ΑμεΑ «Νίκη».

Ο κ. Φάμελλος αντάλλαξε δώρα με τους φιλοξενούμενους, τους οποίους ευχαρίστησε θερμά για την επίσκεψη. Μαζί με τον κ. Φάμελλο ήταν η σύζυγός του Τατιάνα Παπαδοπούλου -με την οποία παντρεύτηκε προ ημερών στην Θεσσαλονίκη- και πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. 

Στη μια το μεσημέρι, στα γραφεία της Κουμουνδούρου θα μεταβεί για τα κάλαντα η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος. 

Δείτε βίντεο από το Orange Press:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σωκράτης Φάμελλος ΣΥΡΙΖΑ κάλαντα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark