Μετά την Αθήνα, και η Λευκωσία απάντησε σθεναρά στη σχεδιαζόμενη σύναψη συμφωνίας Τουρκίας - Συρίας για τον καθορισμό ΑΟΖ, τονίζοντας πως «θα λάβει όλα τα διαθέσιμα μέτρα σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο».

«Η οποία πρόθεση σύναψης συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας – Συρίας, ως χώρες με παρακείμενες ακτές, θα πρέπει να βασίζεται στο Διεθνές δίκαιο και δη στο εθιμικό διεθνές δίκαιο της θάλασσας όπως αυτό αντανακλάται στην UNCLOS, και να λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή αναφέρει σε δήλωσή του στο ΚΥΠΕ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σχολιάζοντας δημοσιεύματα σε τουρκικά ΜΜΕ, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι παρακολουθούν «στενά τις εξελίξεις και αξιολογούν την κατάσταση διαρκώς, από την πρώτη στιγμή».

«Οποιαδήποτε απόπειρα αμφισβήτησης, επηρεασμού ή παραγνώρισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου και η Κυπριακή Δημοκρατία θα λάβει όλα τα διαθέσιμα μέτρα σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο», σημείωσε.

Ο κ. Λετυμπιώτης πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης σε συντονισμό με τον Έλληνα πρωθυπουργό έχουν ενημερώσει τους ηγέτες της ΕΕ για τις ενδεχόμενες τουρκικές μεθοδεύσεις, λαμβάνοντας ευρωπαϊκή υποστήριξη.

Πηγή: skai.gr

