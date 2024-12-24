Λογαριασμός
Τουρκικά μέσα: Έρχεται συμφωνία με τη Συρία για ΑΟΖ, δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών

Αντιπροσωπεία του τουρκικού υπουργείου Ενέργειας θα μεταβεί στη Συρία «σύντομα», για να συζητήσει ενδεχόμενη ενεργειακή συνεργασία, περιλαμβανομένης της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Ουράλογλου

Του Μανώλη Κωστίδη

Σύμφωνα με το τουρκικό μέσο TGRT Haber, το οποίο επικαλείται τον υπουργό Μεταφορών της Τουρκίας, επίκειται συμφωνία της Άγκυρας με τη Δαμασκό για καθορισμό ΑΟΖ.

Ο ανταποκριτής του TGRT News στην Άγκυρα, Φατίχ Ατίκ, ανέφερε ότι ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών της Τουρκίας, Αμπτουλκαντίρ Ουράλογλου, ο οποίος παρείχε πληροφορίες σχετικά με συμφωνίες που θα γίνουν μετά την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία, έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις:

«Θα συνάψουμε συμφωνία θαλάσσιας δικαιοδοσίας με τη συριακή διοίκηση. Εργαζόμαστε για ένα σχέδιο δράσης έκτακτης ανάγκης που περιλαμβάνει αεροπορικές, σιδηροδρομικές, οδικές υπηρεσίες και υπηρεσίες επικοινωνίας στη Συρία. Θα ενεργοποιήσουμε τα αεροδρόμια».

ουράλογλου

ουράλογλου

syria

Τουρκική αντιπροσωπεία στη Συρία για ενεργειακή συνεργασία

Το Reuters μετέδωσε νωρίτερα ότι αντιπροσωπεία του τουρκικού υπουργείου Ενέργειας θα μεταβεί στη Συρία «σύντομα», προκειμένου να συζητήσει ενδεχόμενη ενεργειακή συνεργασία, περιλαμβανομένης της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να περιοριστούν οι ενεργειακές ελλείψεις, όπως δήλωσε αργά χθες, Δευτέρα, ο υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.

Ο Ερντογάν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα πως η Άγκυρα θα κάνει ό,τι χρειαστεί για την ανοικοδόμηση της Συρίας, περιλαμβανομένης της βελτίωσης των ενεργειακών σχέσεων.

Η τουρκική αντιπροσωπεία θα συζητήσει επίσης την ενεργειακή συνεργασία με τη νέα συριακή κυβέρνηση και μια πιθανή βοήθεια της Τουρκίας στο θέμα αυτό, πρόσθεσε ο Μπαϊρακτάρ.

Η Τουρκία παρέχει αυτή τη στιγμή ηλεκτρισμό σε ορισμένα τμήμα της βόρειας Συρίας όπου ο τουρκικός στρατός έχει εισβάλει τέσσερις φορές από το 2016.

TAGS: Τουρκία Συρία ΑΟΖ
